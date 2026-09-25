Bolsas europeias em alta animadas com possíveis avanços para reabrir Ormuz

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, perante uma queda ligeira do petróleo Brent, mas com o barril acima de 106 dólares, e possíveis avanços para reabrir o estreito de Ormuz.

Às 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,67% para 640,76 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,54%, 0,20% e 0,59%, enquanto as de Madrid e Milão avançavam 0,89% e 1,18%, respetivamente.

A bolsa de Lisboa mantinha a tendência da abertura, com o principal índice, o PSI, a subir 0,47% para 9.750,45 pontos.

O euro estava em alta ligeira face ao dólar, a valorizar-se 0,04% e a ser trocado a 1,1384 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt.

Mais um dia, em que a evolução do petróleo é a principal referência para os investidores.

O petróleo recua, com o preço do contrato genérico de barril de Brent, de referência na Europa, a ceder 0,28% para 106,30 dólares.

O barril de West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos da América (EUA), também recua, 1,10% para 93,57 dólares.

No mesmo sentido, o preço do contrato ativo de gás natural no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, baixa 2,14% para 73,495 euros por megawatt-hora (MWh).

Teerão propôs a Washington um plano de sete dias para cessar as hostilidades, reabrir o estreito de Ormuz e iniciar posteriormente conversações abrangentes sobre o programa nuclear iraniano.

A proposta iraniana surge quando o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o do Irão, Masud Pezeshkian, pronunciavam os seus discursos nas Nações Unidas. Trump ameaçou o Irão com a "aniquilação" se não chegasse a um acordo, enquanto Pezeshkian disse aos líderes mundiais que o seu país não se deixaria intimidar.

Os futuros dos índices norte-americanos registam subidas que são de 0,12% para o Dow Jones e de 0,39% para o tecnológico Nasdaq, depois de terem terminado na quinta-feira mistos, o primeiro a cair 0,31% e o segundo estabilizado, a subir 0,01%.

Os juros das dívidas soberanas a dez anos continuam elevados, mas hoje os da Alemanha recuavam para 3,587% e os dos EUA recuavam para 5,170%, um nível de há mais de 20 anos.

Os juros do título da dívida japonesa a dez anos atingiram hoje um novo máximo em mais de três décadas, devido à preocupação com a inflação.

Os metais preciosos estão mistos, no caso do ouro a subir 0,01%, com a onça a 4.275,52 dólares, e no da prata a descer 0,11% para 63,7238 dólares.

Na agenda macroeconómica do dia destacam-se os índices de confiança dos consumidores da Alemanha, do Reino Unido e dos EUA.

Na Ásia, o índice Nikkei da bolsa de Tóquio terminou hoje com uma subida de 0,76%, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,44%, pouco antes do final da sessão.

As bolsas de Xangai e de Shenzhen não abriram devido à festividade chinesa do outono.

No mercado de criptomoedas, a bitcoin desce 0,38% para 84.026 dólares.