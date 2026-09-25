Dia Europeu do Desporto na Escola assinalado no Porto Santo

O Porto Santo associou-se, esta terça-feira, ao Dia Europeu do Desporto na Escola, numa iniciativa que mobilizou a comunidade escolar da ilha.

Alunos e professores saíram esta manhã das respectivas escolas e percorreram, a pé, algumas das principais artérias do centro da cidade do Porto Santo, numa acção destinada a promover a prática de actividade física e a adopção de estilos de vida mais activos.

A iniciativa foi recebida com satisfação pela população local, que acompanhou com agrado a passagem dos alunos e professores pelas ruas da cidade. A presença da comunidade escolar no centro do Porto Santo acabou por surpreender alguns moradores, que manifestaram satisfação perante a dinâmica criada pela iniciativa.

A acção permitiu, assim, assinalar a importância do desporto e da actividade física no contexto escolar, envolvendo não apenas os alunos e professores, mas também a comunidade local.