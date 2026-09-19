Três mortos em ataques israelitas na Faixa de Gaza

Três jovens, um dos quais menor, morreram hoje em ataques das Forças Armadas israelitas em diferentes pontos da Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo formalmente em vigor, informou a comunicação social local.

No campo de refugiados de Nuseirat, um menor de idade morreu devido à gravidade dos ferimentos, após ter sido transportado para o Hospital Mártires de Al Aqsa, informou o jornal palestiniano Filastín, citando fontes médicas.

Segundo a agência Europa Press, na cidade de Gaza, no norte do enclave palestiniano, morreu um homem, na sequência de um bombardeamento israelita na rua Mushtaha, no bairro de Shuhaiya.

Também no norte da Faixa de Gaza, no campo de refugiados de Jabalia, morreu Basir Munir al Barsh, filho do diretor-geral do Ministério da Saúde do Governo de Gaza, Munir al Barsh, na sequência de um ataque de um drone israelita.

Outro palestiniano ficou ferido num ataque israelita em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, segundo fontes palestinianas, que denunciam disparos, fogo de artilharia, demolições e sobrevoos de drones em vários pontos.

Desde a entrada em vigor do cessar-fogo acordado em outubro de 2025, morreram 1.386 pessoas e 4.784 ficaram feridas, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde de Gaza. No total, desde o início da escalada de violência, que teve início a 07 de outubro de 2023, morreram 73.821 palestinianos e 174.897 ficaram feridos.