Ataque a navio iraniano no Estreito de Ormuz faz um morto e três feridos

Um navio mercante iraniano foi atingido este domingo por um projétil no Estreito de Ormuz, provocando uma morte e três feridos, segundo as autoridades iranianas, depois de o Gabinete de Operações Marítimas Comerciais do Reino Unido (UKMTO) ter dado conta de um ataque contra um navio na mesma zona, sem identificar a sua origem.

O governador da cidade de Qeshm, Amir Teymouri, afirmou que a embarcação foi atingida cerca das 05:00 locais, ao largo das ilhas de Hengam e Qeshm. “Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas”, declarou, citado pela televisão estatal e pela agência Tasnim.

A UKMTO tinha informado horas antes que recebera um relatório sobre um incidente no Estreito de Ormuz, precisando que “um projétil desconhecido atingiu um navio enquanto este atravessava o estreito”. Na altura, o organismo britânico disse não dispor de informação sobre eventuais vítimas ou danos na embarcação.

Foram também registadas várias explosões durante a noite nas proximidades de Qeshm, a maior ilha do Estreito de Ormuz.

Na sequência do incidente, a UKMTO recomendou às embarcações que operam na zona que reforcem as medidas de precaução e comuniquem qualquer actividade considerada suspeita.

O ataque ocorre na véspera de uma reunião entre o Irão e os países do Golfo sobre o Estreito de Ormuz, marcada para segunda-feira, em Omã.

A via marítima, estratégica para o comércio mundial, está no centro do conflito entre Teerão e Washington e tem sido alvo de fortes restrições à navegação desde o início da guerra.