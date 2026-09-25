Vitória de Portugal, pressão sobre a economia e tensão no palco político

Expresso:

- "Petrolíferas alertam para mais um ano de preços altos"

- "Mário Centeno. 'As pessoas não têm em quem votar'"

- "Onde investir e poupar com as taxas de juros a subir"

- "Já há reformados a guardar bónus para pagar o IRS de 2027"

- "Preço das casas cresce o triplo dos salários em Portugal"

- "Privados ameaçam cortar acordos ADSE para o cancro"

- "PSD usa Constituição para amarrar PS a dois orçamentos"

- "Leitão Amaro afastou presidente da AIMA"

- "Contratos de milhões do Ministério da Educação entregues sem concorrência"

- "Niall Ferguson: A IA traz uma ameaça real de apocalipse"

- "Que herança deixa Guterres ao próximo líder da ONU"

- "Herdeiro da Fiat abre casa para vítimas de violência em Cascais"

- "Jorge Palma, a voz de um espírito livre"

- "Governo recebe ofertas da TAP"

- "OE apresentado aos partidos"

- "MotoGP em Portugal até 2029"

Nascer do Sol:

- "Paradeiro do 'Rei dos aspiradores' denunciado por uma... garrafa"

- "Comissão para a Igualdade de Género tem oito mulheres e um só homem"

- "Presidência gasta meio milhão com adjudicações sem concursos"

- "Gomes Sanches. 'O país nunca amou muito a liberdade e não gosta de homens livres'"

- "Rui Malheiro. 'É muito provável que avance nas eleições da IL'"

- "Sondagem. AD recupera mas ainda está em terceiro"

- "Maçonaria. As contas secretas do Grande Oriente Lusitano"

- "Custo de vida. Cabaz alimentar dispara e não fica por aqui"

- "Cristina Ferreira na Roda da Sorte"

Público:

- "Consumo de combustíveis em Portugal cresce acima da média europeia"

- "Bienal de Veneza. Um best off das exposições do maior acontecimento de arte contemporânea"

- "Investimento. Atribuição de 'vistos gold' bateu recorde em 2025"

- "Assembleia da ONU. Dezenas de delegações saem em protesto contra Netanyahu"

- "Seleção. João Félix foi o milagre na estreia de Jorge Jesus"

- "Reportagem. No Brasil da pobreza extrema, o Bolsa Família ainda é 'fundamental'"

Correio da Manhã:

- "Mistério em Montemor-o-Velho. Suspeitas de crime na morte de ciclista"

- "Portugal 1 País de Gales 0. Estreia de Jesus com vitória"

- "'Manto Marrom'. Villas-Boas volta a atacar rivais"

- "Incidentes. Clássico com o Benfica vale processo a dragões"

- "Papa visita Portugal em maio. Seguro renovou convite no Vaticano"

- "Finanças. Despesa militar agrava défices nos próximos anos"

- "Aplausos no último adeus a Jorge Palma"

- "Gripe A em lar. Quatro mortos e cinco no hospital"

- "Tráfico de droga. Grupo de apoio caçado no Alvor"

Jornal de Notícias:

- "Portugal 1-0 País de Gales"

- "João, discípulo de Jesus. Seleção vence com golo de Félix na estreia do treinador, mas acaba o jogo em sofrimento"

- "MP pede 'perdão' para homem que raptou filha com medo do apocalipse"

- "Estados Unidos. Trump e Xi Jinping aliviam tensão na Casa Branca"

- "Combustíveis. Descida dos preços não trava protestos na autoestrada"

- "PSP multou 40 camiões numa semana na VCI"

- "F. C. Porto. Villas-Boas atira-se ao 'manto marrom' que cobre a Segunda Circular"

Diário de Notícias:

- "Xi e Trump 'jogam xadrez' na Casa Branca. Presidente chinês propõe caminho para evitar conflito entre superpotências"

- "Apreensões de combustível usado por 'narcolanchas' quadruplicam"

- "Isabel Ferreira. Autarca de Bragança. 'O interior tem de ser um tema de Estado'"

- "Contas públicas. BES ainda pode custar mais 630 milhões de euros aos contribuintes"

- "Dívida nacional. Juros voltam a tocar máximos"

- "Visita a França. Leão XIV vai celebrar missa em Paris com 600 mil pessoas"

- "Liga das Nações. Bomba de Félix garante estreia vitoriosa a Jorge Jesus"

- "Filipa Lowndes Vicente. 'Há museus em Portugal que ainda não pensam suficientemente nas questões de género'"

Negócios:

- "Grândola é o único concelho que rivaliza com Lisboa nas casas mais caras"

- "Famílias estão a usar poupanças para atenuar impactos da crise"

- "Trinta anos depois, onde estão os jovens que salvaram as gravuras do Côa?"

- "Obrigações. Juro da dívida de Portugal a 10 anos à beira dos 4%. Ainda 'não é preocupante'"

- "Arrendamento. Nova lei transfere risco para inquilinos, diz Deco"

- "Energia. ENSE afasta hipótese de racionar consumo de combustíveis"

- "Livro 'Contas Certas'. Centeno chamado a apoiar Cavaco com a TSU, acabou travado no BdP"

O Jornal Económico:

- "Gasóleo do Estado não dá para 30 dias. 40% do petróleo está fora do país"

- "Patrões e sindicatos pedem menos impostos e mais investimento público"

- "Dominguinhos alerta que há risco de asfixia financeira de beneficiários do PRR"

- "Agroalimentar agrava défice com Espanha em 700 milhões desde 2020"

- "Arrow avalia compra de ativos do Novobanco que eram de Vieira"

- Entente competitiva. Donald Trump e Xi Jinping sabem que vão 'continuar a competir por tecnologia, comércio e recursos. Mas também que têm de se entender"

- "Stet investe seis milhões em Beja para aproveitar investimento público"

- "DHL Express planeia investir 15 milhões nos próximos três anos"

Record:

- "Portugal 1-0 Gales. Curto mas Félix. Jesus vence em estreia sem nota artística"

- "Avançado do Al Nassr garante triunfo. 'JJ está a mudar a minha carreira'"

- "Sporting. Rodrigo Dias na frente para Braga. Rui Borges pode recorrer ao jovem"

- "Benfica. El Karouani e Echeverri em afinação. Paragem permite elevar índices físicos"

- "FC Porto. Com os rivais na mira. Villas-Boas volta a atacar. 'Quanto vale um Pote?'. 'Queriam que Nogueira fosse padre mas não foi'"

- "FC Porto 26 mil Euro. Benfica 9 mil Euro. Clássico dá chuva de multas"

- "Ricardo Rocha foi atingido com pão duro"

- "Segurança das águias ameaçou roer orelhas"

O Jogo:

- "Liga das Nações. Portugal 1-0 País de Gales. Jesus não é Deus. Exibição discreta na estreia do novo selecionador teve no golo de João Félix o único ponto alto"

- "Jorge Jesus. 'Há um ou outro jogador que sabe fazer melhor'"

- "Só uma alteração por comparação com o último onze de Martínez"

- "FC Porto. 'O país ia parar porque o Benfica ia ganhar'. Contra-ataque de André Villas-Boas após as polémicas que se seguiram ao clássico"

- "'Miguel Nogueira deveria ter sido 'padre', mas não foi' / 'Sete vitórias não são uma autorização para festejar'"

- "Dragões terão de pagar mais de 26 mil euros em multas"

- "Benfica. O outro lado de Barreiro. Fala sete línguas, toca piano e mental coach é o seu confidente"

- "Sporting. Borges estuda a reviravolta. Treinador aproveitou folgas para fazer trabalho de análise"

- "Braga. Investir 50 MEuro na Pedreira. António Salvador anuncia plano para modernizar estádio"

- "V. Guimarães. 'A bola não está a entrar'. Rui Rodrigues garante evitar decisões pelo momento"

A Bola:

- "Portugal 1-0 País de Gales. Félix abençoa estreia de Jesus. Golo do avançado do Al Nassr garante primeira vitória do novo selecionador"

- "Pedro Proença quer seleção na Luz"

- "Palhinha ouviu assobios em Alvalade"

- "Cristiano Ronaldo, perdulário, saiu aos 67 minutos"

- "'Fizemos um grande jogo. Estamos todos de parabéns'. João Félix"

- "'Ainda há muita margem para crescer'. Jorge Jesus"

- "FC Porto. Villas-Boas ataca 'manto marrom'. Benfica e Sporting na mira. Presidente portista fala da 'fundação de um novo clube', que 'tão bem traduz o alinhamento da Segunda Circular'"

- "Benfica. Encarnados jogam melhor e marcam mais. Diferenças saltam à vista na comparação com a época anterior"

- "Sporting. Maxi Araújo ainda com mais estatuto de capitão. João Simões prepara-se para regressar em Braga"

- "Multas pesadas para dragões e águias. Rescaldo do clássico"

- "SC Braga. 'Não estamos a ter o arranque desejado'. António Salvador, presidente dos guerreiros"

- "França. 'José Mourinho é um senhor, só dá para aprender com ele'. Ian Cathro, treinador do Saint-Étienne"