Estúdio de Criação Artística acolhe residência de Magdalena Moșteanu

O Estúdio de Criação Artística, equipamento cultural da Câmara Municipal do Funchal (CMF), acolhe até sexta-feira, 25 de Setembro, a residência artística 'Insularity and Island Futures', de Magdalena Moșteanu, no âmbito do programa europeu Island Connect II – Islander Focus 2026.

A iniciativa integra a participação do Município do Funchal neste projecto europeu de cooperação cultural, através do Teatro Municipal Baltazar Dias, que pelo segundo ano promove a mobilidade de artistas ligados à Região e o intercâmbio entre diferentes territórios insulares europeus.

Artista, investigadora e docente universitária residente na Madeira, Magdalena Moșteanu foi a representante da Região nesta edição do programa, tendo desenvolvido residências e períodos de investigação em diferentes ilhas europeias.

Esse percurso levou-a a contactar com comunidades e contextos distintos e a aprofundar uma investigação sobre a insularidade, as identidades insulares e os desafios sociais, económicos e ambientais que condicionam o futuro destes territórios.

É a partir dessa experiência que surge 'Insularity and Island Futures”', uma performance lecture que coloca em diálogo a Sardenha, Maiorca e Madeira, procurando compreender as semelhanças e diferenças entre as comunidades que habitam estes territórios.

O projecto parte da questão “O que significa imaginar o futuro de uma ilha a partir da perspectiva das pessoas que nela vivem?” e aborda temas como a migração, o emprego, o turismo de massas, a crise climática, a pertença e a permanência nas ilhas.

Na Sardenha, as conversas em torno da migração e do emprego revelaram histórias de resiliência, mas também desafios associados às transformações demográficas e económicas. Em Maiorca, o contacto com famílias locais e com investigação ambiental evidenciou a tensão entre a pressão do turismo de massas e os efeitos das alterações climáticas.

A residência na Madeira procura agora colocar essas experiências em diálogo com a realidade regional, questionando de que forma diferentes contextos insulares podem contribuir para compreender o território habitado. Entre as questões levantadas está a transformação de uma ilha quando o lugar que constitui a casa dos seus habitantes é simultaneamente um destino para outros e a influência de factores externos nas ideias de trabalho, pertença, permanência e futuro.

A proposta cruza investigação, dados, conhecimento científico, narrativa e performance. Através de práticas de treino do intérprete, Magdalena Moșteanu procura transformar factos, estatísticas e investigação científica em experiências corporais e teatrais, recorrendo ao corpo, à voz, ao espaço e à imaginação.

'Insularity and Island Futures' não pretende apresentar conclusões, mas criar um espaço de diálogo entre ilhas e entre as comunidades que as habitam, aproximando o conhecimento científico das experiências quotidianas e promovendo a reflexão sobre os futuros possíveis dos territórios insulares.

Magdalena Moșteanu é doutorada em Film, Theatre and Television pela University of Reading, no Reino Unido, e desenvolve trabalho na área da performance intercultural. A sua prática cruza performance, conhecimento incorporado e investigação interdisciplinar, com interesse pelas questões da identidade intercultural e da sustentabilidade, incluindo a dramatização de dados e conhecimento científico.

A participação no Island Connect II integra a estratégia da Câmara Municipal do Funchal de participação em redes culturais europeias, promoção da mobilidade artística e criação de oportunidades de internacionalização para artistas ligados à Madeira.