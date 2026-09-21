Vereador critica degradação do Caminho de Ferro
Luís Filipe Santos diz que há troços com buracos, pedras soltas e calçada degradada junto às instalações da Junta de Freguesia
“Talvez esteja na altura de o presidente da Junta comprar um par de óculos”, atira Luís Filipe Santos
O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, criticou, esta segunda-feira, o estado de degradação do pavimento no Caminho de Ferro, na freguesia do Monte, apontando para as vias localizadas junto às instalações da Junta de Freguesia.
Segundo o vereador, existem zonas onde são visíveis pedras soltas, irregularidades e buracos, havendo locais onde a calçada se encontra bastante degradada.
Talvez esteja na altura de o presidente da Junta comprar um par de óculos. Não é preciso percorrer a freguesia toda para encontrar o problema. Basta sair à porta da Junta e olhar para o chão.
O autarca salienta que o Caminho de Ferro é utilizado diariamente por moradores e outras pessoas que circulam naquela zona do Monte e considera que o estado do piso cria dificuldades à circulação pedonal e aumenta o risco de quedas.
“Estamos a falar de uma situação que está literalmente à porta da Junta de Freguesia. Se nem aquilo que está à porta é visto, é legítimo perguntar como está a ser acompanhado o resto da freguesia”, sustenta.
O vereador defende que a situação seja sinalizada e corrigida, considerando que a manutenção do espaço público e as condições de segurança para quem circula naquela zona devem merecer uma intervenção rápida.
Os moradores do Monte não precisam de grandes discursos. Precisam de poder andar na sua freguesia sem terem de fazer uma gincana para não cair num buraco. Neste caso, nem sequer é preciso procurar muito. O problema está à porta. Só é preciso vê-lo.