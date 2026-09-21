Vereador critica degradação do Caminho de Ferro

O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, criticou, esta segunda-feira, o estado de degradação do pavimento no Caminho de Ferro, na freguesia do Monte, apontando para as vias localizadas junto às instalações da Junta de Freguesia.

Segundo o vereador, existem zonas onde são visíveis pedras soltas, irregularidades e buracos, havendo locais onde a calçada se encontra bastante degradada.

Talvez esteja na altura de o presidente da Junta comprar um par de óculos. Não é preciso percorrer a freguesia toda para encontrar o problema. Basta sair à porta da Junta e olhar para o chão.

O autarca salienta que o Caminho de Ferro é utilizado diariamente por moradores e outras pessoas que circulam naquela zona do Monte e considera que o estado do piso cria dificuldades à circulação pedonal e aumenta o risco de quedas.

“Estamos a falar de uma situação que está literalmente à porta da Junta de Freguesia. Se nem aquilo que está à porta é visto, é legítimo perguntar como está a ser acompanhado o resto da freguesia”, sustenta.

O vereador defende que a situação seja sinalizada e corrigida, considerando que a manutenção do espaço público e as condições de segurança para quem circula naquela zona devem merecer uma intervenção rápida.