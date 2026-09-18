Chanceler alemão anuncia descontos de 17 cêntimos por litro nos combustíveis

O chanceler alemão, Friedrich Merz, anunciou hoje medidas para reduzir temporariamente em cerca de 17 cêntimos por litro os preços dos combustíveis, que atingiram máximos históricos, com um custo aproximado de 2.500 milhões de euros.

"Os altos preços do petróleo são um fardo para o nosso país. Em conjunto com os estados federais, vamos introduzir uma redução de impostos de aproximadamente 17 cêntimos por litro de gasolina e gasóleo", afirmou Friedrich Merz na rede social X.

A medida, que surge após vários dias de consultas do Executivo com os estados federais, que ajudarão a financiar a redução, e com os grupos parlamentares da coligação governamental de conservadores e social-democratas, entrará em vigor a 01 de outubro e será válida até ao final do ano.

"É uma boa notícia. A coligação agiu", sublinhou o chanceler, que se encontra mergulhado numa grave crise política devido à sua fraca popularidade e ao auge da extrema-direita, que há duas semanas venceu as eleições regionais da Saxónia-Anhalt (leste).

Além disso, este domingo realizam-se outras duas eleições em que a União Democrata-Cristã (CDU) de Merz enfrenta a possibilidade de perder a câmara de Berlim e de cair abaixo dos dois dígitos em Meclemburgo-Pomerânia Ocidental (leste).

De acordo com um comunicado da chancelaria, este subsídio aos combustíveis terá um custo para o Estado de 2.500 milhões de euros, dos quais os estados federados contribuirão com metade, e será aplicado através da redução de 14 cêntimos no imposto sobre a energia, a que se somam três cêntimos da descida do IVA devido à redução do preço total.

Além disso, serão iniciadas conversações com o setor dos combustíveis com o objetivo de acordar a introdução, no início do próximo ano, de um teto aos preços da gasolina e do gasóleo, segundo o modelo do Luxemburgo ou da Bélgica, onde o Governo define o preço máximo diário.

"A segurança do fornecimento deve estar garantida. É preciso impedir os preços excessivos abusivos", afirmou o Executivo alemão, que também saudou as conversações no âmbito da UE para estudar possíveis medidas contra o setor do petróleo.

O Governo está igualmente pronto para apoiar os cidadãos ou as empresas mais afetadas, se necessário, concluiu o comunicado, e criará para isso um mecanismo que permita o desembolso de ajudas diretas ligadas aos rendimentos.

O Estado alemão já tinha subsidiado este ano, entre maio e junho, os preços dos combustíveis para conseguir uma redução de valor semelhante, com o objetivo de mitigar os efeitos económicos da guerra iniciada pelos EUA e Israel contra o Irão, que fez disparar o custo do petróleo ao afetar o trânsito de hidrocarbonetos no estreito de Ormuz.

O Automóvel Club da Alemanha (ADAC, pelas suas siglas em alemão) informou hoje que o preço do gasóleo bateu o seu máximo histórico pelo segundo dia consecutivo, na quinta-feira custou em média 2,471 euros por litro.

Por outro lado, o preço da gasolina E10 baixou ligeiramente na quinta-feira para 2,308 euros por litro, dos 2,314 euros que custava em média no dia anterior.