Militar da GNR atropelado por condutor que desrespeitou ordens em Almada

Um militar da GNR foi hoje atropelado por um motociclo cujo condutor desobedeceu a uma ordem de paragem na zona da Costa da Caparica, concelho de Almada, distrito de Setúbal, revelou uma fonte da Guarda.

A fonte da Unidade Nacional de Trânsito (UNT) da GNR indicou à agência Lusa que o condutor do motociclo não respeitou a ordem de paragem na Estrada da Fonte da Telha, atropelando um militar da Guarda durante a fuga.

Segundo a mesma fonte, o militar sofreu ferimentos ligeiros, nomeadamente nos membros, tendo sido transportado para as urgências do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal referiu que o alerta para o atropelamento foi dado às 17:28.

Assinalando que o condutor do motociclo seguia sozinho, a fonte da GNR realçou que a Guarda está a fazer diligências para o tentar localizar.

As operações de socorro mobilizaram 12 operacionais dos Bombeiros de Cacilhas e Trafaria, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, apoiados por cinco veículos.