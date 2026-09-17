Kiev aplaude lei dos EUA que sanciona países que compram petróleo russo

A Ucrânia aplaudiu hoje a aprovação, no Congresso dos EUA, de uma lei que permite sancionar países que financiem o esforço de guerra russo com a compra de petróleo, como a Índia ou a China.

"É a resposta correta à recusa da Rússia em pôr fim ao seu terrorismo: pressão sem concessões sobre o agressor para privar de fundos a sua máquina de guerra", escreveu na rede social X o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha.

A legislação aprovada representa o esforço mais ambicioso de apoio à Ucrânia desde o regresso de Trump à Casa Branca, em 2025, e quebrou um impasse de quase dois anos sobre a matéria, após um pacote de ajuda de emergência em 2024.

O projeto de lei tem o nome do falecido senador Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul, que passou mais de um ano a negociar a medida, e foi aprovado por 262 votos (159 contra), seguindo agora para o Presidente Donald Trump, que terá ainda de promulgá-la.

No texto hoje publicado no X, o chefe da diplomacia ucraniana acrescentou que, com a adoção da lei na Câmara dos Representantes, "o Congresso dos EUA envia uma mensagem clara" ao presidente russo, Vladimir Putin, de que ele não pode continuar a guerra contra a Ucrânia sem consequências.

Sybiha agradeceu aos representantes de ambos os partidos dos EUA pelo apoio à iniciativa e expressou reconhecimento ao falecido senador Graham.

"É o momento de todos os parceiros seguirem o exemplo com sanções adicionais: um embargo completo, a proibição total da entrada de combatentes russos, restrições totais à frota fantasma e sanções que bloqueiem totalmente o complexo militar-industrial da Rússia", disse também Sybiha.

O projeto de lei, aprovado na quarta-feira pela Câmara dos Representantes americana, já havia sido ratificado em agosto pelo Senado.

Um dos pontos centrais da legislação é a autorização para que Trump possa impor tarifas de até 100% aos principais compradores de petróleo e gás russos, uma ferramenta que poderia afetar especialmente países como China e Índia, além da Hungria ou da Eslováquia.

A legislação prevê também sanções contra autoridades, bancos e setores estratégicos da economia russa, além de medidas contra a chamada "frota fantasma" de petroleiros utilizada para burlar as restrições ocidentais.

A legislação também amplia os instrumentos para sancionar instituições financeiras e outros agentes que ajudem a Rússia a contornar as restrições dos EUA, além de estender determinadas sanções financeiras contra o Irão.

As medidas relacionadas com Teerão fizeram parte das negociações que ajudaram a obter o apoio de Trump ao projeto.