Bolsas europeias em baixa de novo pressionadas pela subida do petróleo

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, devido à subida do petróleo depois de o tráfego de navios no estreito de Ormuz ter sido novamente afetado devido a ataques contra petroleiros por Teerão e Washington.

Às 09:05 em Lisboa, o EuroStoxx 600 baixava 0,57% para 646,17 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,20%, 0,84% e 0,55%, assim como as de Madrid e Milão, que cediam 1,07% e 0,52%, respetivamente.

Na bolsa de Madrid, a Inditex cai 2,79% depois de ter apresentado os resultados antes da abertura do mercado.

A Inditex obteve um lucro líquido recorde de 2.980 milhões de euros no primeiro semestre fiscal (de 01 de fevereiro a 31 de julho de 2026), mais 6,8% do que no mesmo período de 2025, segundo um comunicado enviado ao regulador do mercado de valores mobiliários espanhol (CNMV).

A bolsa de Lisboa invertia a tendência de baixa da abertura, com o principal índice, o PSI, a subir 0,27% para 9.507,27 pontos.

O euro estava em alta face ao dólar, a valorizar-se 0,16% e a ser trocado a 1,1643 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt.

Os mercados estão de novo a ser afetados pelos últimos acontecimentos no Médio Oriente.

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou hoje que as suas forças atacaram dois navios norte-americanos, a base de Washington na Jordânia, oito petroleiros e uma dezena de barcos no estreito de Ormuz em resposta aos ataques dos Estados Unidos contra cinco petroleiros iranianos no golfo Pérsico.

Isto provocou novos aumentos no preço do petróleo. O preço do contrato genérico de barril de petróleo Brent, de referência na Europa, avança 1,94% para 99,82 dólares, e o do West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos da América (EUA), sobe 1,57% para 94,49 dólares.

O preço do contrato ativo de gás natural no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, sobe 4,08% para 78,936 euros por megawatt-hora (MWh).

Os metais preciosos também estão em alta, com uma subida de 1,23% no caso do ouro, com a onça a 4.409,51 dólares, e de 1,66% no da prata para 66,8371 euros.

Hoje, os mercados estão atentos ao início da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) em Berlim, na qual previsivelmente na quinta-feira será decidida uma subida das taxas diretoras de um quarto de ponto, para 2,50%.

Com motivo da mesma, a presidente do BCE, Christine Lagarde, e o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, farão um discurso respetivamente no jantar oficial organizado pelo banco central da Alemanha.

Os futuros da bolsa em Wall Street avançam uma queda de 0,05% para o Dow Jones e um ganho de 0,18% para o tecnológico Nasdaq, depois de ambos terem terminado em baixa na véspera.

Na Ásia, o principal índice da bolsa de Tóquio, o Nikkei, perdeu 0,19%, o índice de referência da bolsa de Xangai ganhou 0,28% e a bolsa de Shenzhen subiu 0,15%. O Hang Seng de Hong Kong perdia 0,15% pouco antes do final da sessão.

No mercado da dívida, a rentabilidade do título alemão a 10 anos sobe para 3,375%, contra 3,365% na terça-feira.

Esta semana, os investidores também aguardam a divulgação na sexta-feira da taxa de inflação nos EUA em agosto, que será determinante para a decisão da Reserva Federal dos EUA (Fed) no próximo dia 16.

A reunião de política monetária da Fed realiza-se nos dias 15 e 16 de setembro e existem dúvidas sobre se manterá as taxas diretoras na faixa de 3,50%-3,75% ou se as aumentará.

A bitcoin sobe 0,87% para 79.168,5 dólares.