Fogo da Trofa "está dominado" mas deixou três bombeiros feridos

O incêndio da Trofa, que deflagrou hoje à tarde, e chegou ao concelho da Maia, "está dominado", mas deixou três bombeiros feridos, disse hoje à noite à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo o comandante José Costa da ANEPC, "o fogo foi dominado pelas 21:28" e deixou "três bombeiros feridos", dois deles por traumatismos e um por golpe de calor.

De acordo com o mesmo responsável, todos são "feridos ligeiros".

Ao final da tarde, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, tinha reportado um primeiro bombeiro ferido, que foi transportado ao hospital, com ferimentos ligeiros, e mais tarde fonte da Proteção Civil disse à Lusa que o segundo bombeiro tinha ficado ferido.

Este incêndio, cujo alerta foi dado pelas 15:04, obrigou a meio da tarde, por precaução, à retirada de 40 alunos e três funcionários da Escola da Vila, em Paiço.

Depois de dominado, ainda envolve 96 operacionais e 30 veículos, em trabalhos de "consolidação do rescaldo" do incêndio.