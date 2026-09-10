Euro sobe mas mantém-se na barreira dos 1,16 dólares

O euro subiu ontem, mas manteve-se na barreira dos 1,16 dólares, no mesmo dia em que o petróleo Brent voltou a ultrapassar os 100 dólares por barril.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1636 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava 1,1625 dólares.

O euro baixou relativamente à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1652 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1622 e 1,1653 dólares.

Esta manhã, o petróleo Brent, uma referência na Europa, aumentou 2,79% para 100,65 dólares por barril.

Por sua vez, o petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos EUA, ganhou 2,28% para 95,15 dólares por barril.

A Agência Marítima Britânica UKMTO indicou ontem que vários navios petroleiros foram atacados na região do Golfo.

A Guarda Revolucionária do Irão (IRGC) confirmou o ataque contra dois navios de guerra norte-americanos, oito petroleiros e 10 outras embarcações. Foi ainda atacada uma base militar norte-americana na Jordânia.

Também hoje a presidência russa admitiu a possibilidade de uma reunião trilateral dos líderes da Rússia, dos Estados Unidos e da China em novembro, na cimeira da APEC (Cooperação Económica Ásia-Pacífico), na cidade chinesa de Shenzhen.

À pergunta de um jornalista sobre se Donald Trump e Vladimir Putin abordaram a ideia de uma reunião a três em Shenzhen na conversa telefónica que mantiveram na terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, respondeu: "Sem dúvida".

Os dois líderes falaram após a visita a Moscovo e a Kiev, durante o fim de semana, de emissários de Washington para reativar as tentativas dos Estados Unidos, há muito estagnadas, para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Divisas....................quarta-feira.................terça-feira

Euro/dólar.................1,1636....................1,1625

Euro/libra.................0,85858..................0,85870

Euro/iene...................178,70...................179,32

Dólar/iene..................153,58...................154,26