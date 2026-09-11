Máquina perigosa retirada antes de desmantelamento

A Autoridade Regional de Inspecção Ambiental da Direcção Regional do Ambiente e Mar (DRAM) evitou o desmantelamento indevido de uma máquina de limpeza a seco classificada como Resíduo de Equipamento Eléctrico e Electrónico (REEE) perigoso, na sequência de uma denúncia anónima.

O equipamento ainda continha percloroetileno (PERC) e gás fluorado com efeito de estufa. Perante a presença destas substâncias, os técnicos acompanharam todo o processo de regularização, garantindo o armazenamento temporário da máquina em condições de segurança e o seu posterior encaminhamento para um operador devidamente licenciado.

Após a verificação da documentação relativa ao transporte e ao destino final, foi confirmada a correcta gestão ambiental do equipamento, ficando concluído o processo de regularização.