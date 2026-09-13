Bispo Auxiliar de Caracas celebra festa de Nossa Senhora do Amparo na Ribeira Seca

O prelado presidiu pela primeira vez na Madeira a uma missa como bispo e na paróquia de Ribeira Seca no dia em que está comunidade católica celebra a sua padroeira, Nossa Senhora do Amparo.

O pároco, Fábio Ferreira fez questão de oferecer ao novo bispo uma mitra bordada por bordadeiras da comunidade da Ribeira Seca é um báculo esculpido nas madeiras das serras da Madeira, “a um filho da terra” ou seja, com raizes madeirenses, pois os pais do novo bispo auxiliar de Caracas são naturais de Machico.

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Uma celebração que foi concelebrada pelo padre Fábio Ferreira, actual pároco da Ribeira Seca e pelo Vigário Geral da Diocese do Funchal, o Cónego Marcos Gonçalves.

Numa igreja repleta de fiéis marcam presença o presidente da Assembleia Municipal de Machico, João Bosco, o presidente da Câmara de Machico Hugo Marquês.

O bispo D. José Dionísio Gomes Gouveia chegou ao início desta tarde à Madeira e devido aos atrasos e desvios de voos não conseguiu ontem aterrar no aeroporto da Madeira, e por isso, não pode presidir à missa na Sé do Funchal prevista às 11 horas como previsto.