Fogo em paletes mobilizou meios ao Poço Barral
Foram mobilizados ao início da última madrugada um total de 4 meios e 13 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal para combater um fogo que teve origem em paletes no Caminho do Poço Barral.
Numa zona de cariz semi-industrial e de grandes armazéns, o fogo deu-se início pelas 00h30, hora em que o alerta chegou ao quartel, sendo que no caso foi num espaço fechado já algum tempo, o antigo Aki Madeira.
A situação de normalidade foi prontamente reposta.
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