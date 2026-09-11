Fogo em paletes mobilizou meios ao Poço Barral

Foram mobilizados ao início da última madrugada um total de 4 meios e 13 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal para combater um fogo que teve origem em paletes no Caminho do Poço Barral.

Numa zona de cariz semi-industrial e de grandes armazéns, o fogo deu-se início pelas 00h30, hora em que o alerta chegou ao quartel, sendo que no caso foi num espaço fechado já algum tempo, o antigo Aki Madeira.

A situação de normalidade foi prontamente reposta.