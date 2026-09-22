Arrendar um T1 na Madeira custa mais do dobro de um quarto

Arrendar um apartamento T1 na Madeira custa, em termos medianos, 1.295 euros por mês, enquanto o preço de um quarto se fixa nos 565 euros, segundo dados do Idealista relativos ao segundo trimestre de 2026.

A diferença entre os dois tipos de alojamento chega aos 129%, colocando a Madeira entre os mercados mais caros do país para arrendar um T1. Apenas Lisboa apresenta um valor superior, com uma renda mediana de 1.354 euros mensais.

Nos quartos, a Madeira lidera mesmo o ranking nacional, com um preço mediano de 565 euros por mês, à frente de Lisboa e do Porto, que registam 551 e 457 euros, respetivamente.

Já no Funchal, arrendar um T1 custa, em termos medianos, 1.340 euros por mês, enquanto um quarto custa 570 euros. A diferença entre os dois valores é de 135%.

A capital madeirense surge, assim, como a segunda cidade mais cara do país para arrendar um apartamento T1, apenas atrás de Lisboa, onde o preço mediano chega aos 1.409 euros mensais. O Porto e Faro apresentam valores de 1.003 e 1.001 euros, respetivamente.

No que diz respeito aos estúdios, a Madeira apresenta uma das menores diferenças face ao preço de um quarto: 54% a nível regional. No Funchal, a diferença é de 56%, uma das mais baixas entre as capitais de distrito e regiões autónomas analisadas.

A nível nacional, o estudo revela que arrendar um T1 custa, em média, 1.128 euros por mês, mais 123% do que arrendar um quarto, cujo preço mediano é de 505 euros. Os estúdios apresentam uma renda mediana de 908 euros, ficando 80% acima do preço de um quarto e 20% abaixo de um T1.

Os dados constam de uma análise do mercado de arrendamento de longa duração realizada pelo Idealista, que compara os preços medianos de oferta de quartos, estúdios e apartamentos T1 publicados na plataforma durante o segundo trimestre de 2026.