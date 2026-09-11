Exportações da Madeira atingem recorde em 2025 e saldo comercial sobe para 157,3 milhões de euros

A Madeira reforçou em 2025 o saldo positivo da sua Balança Comercial de bens, com as exportações a crescerem mais do dobro do ritmo das importações. O saldo comercial atingiu 157,3 milhões de euros, mais 91 milhões do que em 2024, quando se tinha fixado em 66,3 milhões.

De acordo com os dados definitivos do Comércio Internacional de Bens, divulgados hoje pela DREM, as exportações alcançaram 499,9 milhões de euros em 2025, num crescimento de 35,9% face ao ano anterior, equivalente a mais 132,2 milhões de euros. Trata-se do valor mais elevado de sempre.

O aumento das exportações foi sustentado tanto pelas transacções com países da União Europeia como com mercados de fora da UE. As exportações para países Intra-UE passaram de 162,4 milhões de euros em 2024 para 229,6 milhões em 2025, enquanto as destinadas a países Extra-UE subiram de cerca de 205,4 milhões para 270,3 milhões de euros.

As importações totalizaram 342,6 milhões de euros, mais 41,2 milhões do que em 2024, correspondendo a um crescimento de 13,7%. Apesar da subida, o valor ficou ligeiramente abaixo do máximo histórico registado em 2022, quando as importações atingiram 343,4 milhões de euros.

Também neste caso, o crescimento foi determinado sobretudo pelas aquisições a países da União Europeia. As importações Intra-UE passaram de 249,7 milhões de euros em 2024 para 284 milhões em 2025, enquanto as compras a países Extra-UE aumentaram de 51,8 para 58,6 milhões de euros.

A evolução das exportações e importações fez subir a taxa de cobertura das importações pelas exportações para 145,9%, contra 122% em 2024. Ou seja, por cada 100 euros de bens importados, a Região exportou cerca de 146 euros.

As empresas licenciadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) tiveram um peso significativo nas exportações regionais. Em 2025, foram responsáveis por 358,4 milhões de euros de exportações, acima dos 277,4 milhões registados no ano anterior.

Apesar deste aumento, o peso das empresas do CINM no total das exportações diminuiu, passando de 75,4% em 2024 para 71,7% em 2025, devido ao crescimento mais acentuado das exportações realizadas pelo conjunto da economia regional.

Do lado das importações, as empresas licenciadas no CINM adquiriram ao estrangeiro bens no valor de 136,5 milhões de euros, mais 10,7 milhões do que em 2024. Ainda assim, o seu peso no total das importações baixou de 41,7% para 39,8%.

Os dados mostram, assim, um reforço significativo da posição comercial da Madeira em 2025, com o crescimento das exportações a superar largamente o das importações e a permitir à Região mais do que duplicar o excedente comercial registado no ano anterior.