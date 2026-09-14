Morreu Pavlo Sadokha presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal

Pavlo Sadokha, presidente de longa data da Associação dos Ucranianos em Portugal, morreu no domingo aos 56 anos, lamentou hoje a Embaixada da Ucrânia em Portugal e o Congresso Mundial Ucraniano (UWC).

Numa nota na rede social X, a embaixada ucraniana em Portugal manifestou "profunda tristeza" pela morte do "presidente de longa data" da Associação dos Ucranianos em Portugal, sublinhando "uma pessoa que dedicou mais de duas décadas da sua vida à Ucrânia e à comunidade ucraniana em Portugal".

Também o Congresso Mundial Ucraniano (UWC), do qual Sadokha era vice-presidente para a Europa do Sul, lamentou a morte do dirigente ucraniano, sublinhando também o seu papel como vice-presidente do Conselho Internacional de Coordenação Educativa do UWC.

"Pavlo dedicou décadas da sua vida à Ucrânia e a servir a comunidade ucraniana em Portugal. Foi um membro fundamental da liderança do UWC e desempenhou um papel decisivo na criação da Associação da Juventude Ucraniana (CYM) em Portugal", pode ler-se na nota divulgada hoje.

O UWC sublinhou também que Pavlo Sadokha foi "durante muitos anos (...) uma das vozes mais fortes em defesa dos ucranianos em Portugal".

"Pavlo era um líder muito respeitado da comunidade ucraniana em Portugal e no panorama mundial. Era um amigo próximo e alguém com quem eu podia sempre contar. Ele preocupava-se profundamente e dedicou a sua vida a servir a Ucrânia e o seu povo em todo o mundo. É uma perda imensa, e ele vai fazer muita falta. Que a sua memória seja eterna", sublinhou Paul Grod, presidente do UWC.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, lamentou a morte de Sadokha, sublinhando que era "o verdadeiro coração e voz da comunidade ucraniana em Portugal".

"Pavlo foi um daqueles líderes raros para quem a luta pela Ucrânia não conhecia dias de folga ou férias. Trabalhou pela Ucrânia durante anos e, sempre que o nosso Estado necessitava de um apoio especial, ele estava entre aqueles que se prontificavam a fazer ainda mais", realçou ainda numa nota na rede social Facebook.

Andrii Sybiha destacou também que o "súbito falecimento" de Pavlo Sadokha "é uma perda imensa para a comunidade ucraniana em Portugal e para os ucranianos de todo o mundo".

"Perdemos um defensor incansável da Ucrânia, um conselheiro de confiança e uma pessoa radiante, com um grande coração", realçou.