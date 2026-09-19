Disney Dream faz escala inaugural no Funchal

O Disney Dream chegou na manhã deste sábado ao Funchal, para uma escala inaugural na Madeira. A transportar mais de quatro mil pessoas – 2.645 passageiros e 1.436 tripulantes –, o navio está a realizar um cruzeiro de 13 noites, que começou a 14 de setembro em Southampton (Inglaterra) e termina no dia 27 deste mês em Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Agênciado pela Blatas, o Disney Dream chegou de Lisboa às 5:45 horas, e parte às 18:15 horas para Fort Lauderdale.

Durante a manhã, a convite do comandante do navio e do agente de navegação, realizou-se a bordo a tradicional troca de placas, que assinalou a escala inaugural do Disney Dream na Madeira.

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), esteve representada por Isabel Figueiroa, do conselho de administração. A cerimónia, que foi seguida por uma visita ao navio, contou ainda com a presença de representantes da Autoridade de Saúde, Blandy, Alfandega, Marinha e Clube de Entusiastas de Navios.

Apesar de ser a primeira vez que vem à Madeira, o Disney Dream já navega há 16 anos. Foi lançado ao mar em 2010, pelos estaleiros alemães de Meyer Werft. Custou na altura, cerca de 900 milhões de euros, e na sua configuração máxima tem capacidade para acomodar até 3.500 passageiros. Foi remodelado em 2024.

No Porto do Funchal, está também o veleiro escola Santa Maria Manuela, que chegou no final da tarde de sexta-feira, com 28 pessoas a bordo. É uma escala da responsabilidade da Transinsular, e o navio vai permanecer até segunda-feira, no Cais 6 da cidade.