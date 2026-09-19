Márcia Mendonça apela à participação da mulher na vida política

A presidente Junta de Freguesia da Ribeira da Janela, Márcia Mendonça, afirmou que as mulheres ocupam cargos políticos não pelo facto de serem mulheres, mas porque são capazes. O reconhecimento da força da mulher leva à criação de oportunidades para que possa participar.

O I Encontro de Mulheres Autarcas de Freguesia da Madeira está a decorrer no Espaço Multiusos do Porto Moniz e é promovido pela ANAFRE. O evento conta com uma homenagem às antigas presidentes de Junta de Freguesia e pretende ser um espaço de reflexão e aprendizagem sobre a política no espaço público.

A autarca frisou a importância de deixar um legado para as gerações futuras. Márcia Mendonça assume que não mudou o mundo, mas que pode mudar um pouco o mundo de alguém todos os dias.

“Todos juntos construímos, lado a lado, uma sociedade mais justa, mais equilibrada e em que o género deixe de definir o que podemos ser”, apontou na sua intervenção.

Numa mensagem aos homens que escolhem mulheres para ocupar cargos, lembrou que a igualdade se constrói lado a lado.

Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz fez questão de homenagear, hoje, as mulheres que lideraram juntas de freguesia no concelho. Olava Câmara reconheceu o trabalho das mulheres e aponta o contributo que podem dar para as listas.

“As mulheres é que fazem a diferença na sociedade”, apontou ainda, acrescentando não ter qualquer dificuldade em encontrar mulheres disponíveis para formar listas candidatas às órgãos autárquicos.