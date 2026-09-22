Francisco Gomes acusa Governo de Albuquerque de não governar para os madeirenses

O deputado Francisco Gomes acusou o Governo Regional de ter deixado de governar para defender os interesses dos madeirenses, considerando que a prioridade do executivo liderado por Miguel Albuquerque passou a ser a manutenção do poder, a proteção de interesses económicos próximos da Quinta Vigia e a preservação de uma classe política instalada.

Segundo o parlamentar do CHEGA, a Madeira enfrenta hoje uma profunda degradação da confiança nas instituições, defendendo que os responsáveis políticos devem estar sujeitos ao mais rigoroso escrutínio quanto à evolução do seu património e rendimentos.

Há políticos na Madeira que não conseguem explicar aquilo que têm em termos de património e rendimentos porque temos uma governação marcada pela promiscuidade entre poder político e interesses económicos, que há muito que está a trair aquilo que a autonomia devia representar", Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Francisco Gomes considera que esta realidade é agravada por aquilo que diz ser a incapacidade do Governo Regional para responder aos problemas concretos da população, apontando o aumento do custo de vida, a escassez de habitação a preços acessíveis, o crescimento da imigração, a saída de jovens qualificados e uma economia excessivamente dependente do turismo como alguns problemas da Região.

Enquanto os madeirenses fazem contas para pagar a casa e colocar comida na mesa, enquanto os jovens partem porque não encontram oportunidades, há grupos económicos que prosperam à sombra do poder. Criou-se uma casta política e económica que vive à custa da Madeira real e todos sabemos quem são os protagonistas". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado lembra ainda que sucessivas promessas em matéria de mobilidade aérea, ligações marítimas e justiça social continuam por cumprir, acusando o executivo de preferir combater politicamente quem apresenta alternativas em vez de colaborar na resolução dos problemas.

Este Governo prefere que um problema continue por resolver a permitir que outros apresentem uma solução. Tornou-se um governo de sobrevivência política, sem visão e sem capacidade para reformar a Madeira. O CHEGA é o oposto e quer governar para devolver a Madeira aos madeirenses". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Para Francisco Gomes, a Região apenas poderá iniciar um novo ciclo quando o actual Executivo for substituído, sustentando que o Governo Regional já não reúne condições políticas para continuar a conduzir os destinos da Madeira.

E concluiu: "A Madeira só voltará a andar para a frente quando deixar para trás este sistema. Depois de tantos anos de poder, compadrio e promessas falhadas, este Governo esgotou-se. A Madeira precisa de mudança rapidamente".