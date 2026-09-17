Tráfego intenso no início desta quinta-feira

Bom dia. Ainda mal amanheceu a o trânsito a esta hora (8h00) já está a tornar-se um desafio para quem circula, sobretudo na Via Rápida que torna-se lenta nalguns dos pontos críticos.

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O principal dos quais, a zona da Cancela que parece não estar a ter solução as obras realizadas para alargamento da via de aceleração no sentido Machico - Ribeira Brava. O congestionamento já assume dimensão de grande dor de cabeça, pois são já 4 km de extensão apenas devido a tráfego intenso.

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No sentido oposto, a saída do túnel João Abel de Freitas para a zona dos Viveiros/nó de Santa Luzia, está cada vez mais a ser mais um 'ponto negro' na Via Rápida, com as filas a acumularem-se até ao nó de Santo António, mas hoje especialmente ligando-se já até ao nó da saída Oeste. Ou seja, são mais 4 km de filas devido a tráfego intenso além do Pilar...

Foto Google Maps

Estas são as duas zonas mais complexas e que prometem custar minutos de demora para muitos que procuram chegar ao trabalho, à escola ou aos seus afazeres a tempo e horas.