Escolas sem vagas, investigação à PJ, alívio fiscal e clássico Benfica-FC Porto dominam as manchetes

Público:

- "Escolas de Lisboa aumentam vagas para encaixar alunos sem vagas"

- "Carlos Cabreiro. Director da PJ investigado por abuso de poder"

- "Interior. Governo vai rever mapa de territórios de baixa intensidade"

- "Banca. BPP já admite pagar mais reembolsos a cinco mil credores"

- "Custos. Agricultura e pesca são reféns de combustíveis fósseis"

- "IA. China rejeita catastrofismo, mas pede 'barreira de segurança'"

- "Norte. Saída de mais de quatro mil camiões da VCI pode não aliviar tráfego"

- "Meia maratona do Porto. Calor, desmaios, dois internados e um atropelamento obrigam a mudar regras"

Correio da Manhã:

- "Governo devolve 16 euros por mês. Este ano com retroativos a janeiro"

- "IRS. Valor médio do alívio fiscal anunciado por Montenegro"

- "Novo ano letivo. Alunos com falta de vaga não sabem para onde vão"

- "Justiça abre inquérito a diretor nacional da PJ"

- "Compra de 13,7% da REN. Estado paga prémio de 59 milhões"

- "Caçados em Almada. Burlões enganam cientes da Meo"

- "Liga Europa. Euforia. 5500 benfiquistas invadem Milão"

- "Leão perde pontos. Rui Borges deixa escapar 16 jogos em que esteve a ganhar"

- "Trânsito. Quatro mil camiões fora do centro do Porto"

- "Leilão. Paquete 'Funchal' a caminho da sucata"

- "Trafaria. Mais uma lancha de droga apreendida"

- "Guerra na Ucrânia. Rússia ataca comboio de passageiros"

Jornal de Notícias:

- "Há cada vez mais câmaras a oferecer refeições aos alunos"

- "Privados vão fazer inspeções nos matadouros"

- "PSP em força na VCI para controlar camiões"

- "Norte. Termas crescem 70% num ano e chegam aos cem mil clientes"

- "Justiça. Ganhou mota em concurso, mas ficou sem ela por dar NIF da empresa"

- "Futebol. Pancada no peito fez de um enfermeiro do Salgueiros um herói"

- "Ministra atira descida do IVA dos combustíveis para Montenegro mas avisa com diretiva europeia"

- "Brasil. Fraude financeira gera crise na Justiça e contamina eleições"

Diário de Notícias:

- "A democracia está em declínio no mundo e Portugal não é exceção"

- "Educação. PS considera respostas do ministro insuficientes e não exclui CPI"

- "Crescimento. Portugal investe 100 milhões de euros na indústria do calçado e quer ser alternativa aos produtos da Ásia"

- "Guerra. Kiev cessa ataques a alvos energéticos se a Rússia fizer o mesmo"

- "Guerra no Médio Oriente. Houthis consolidam avanços, pressionam sauditas e dão cartas ao Irão"

- "Preço. Abastecimento global de petróleo pode cair até 4%"

- "Constantino Sakellarides. Ao fim de 47 anos, 'é justo dizer que o SNS está em cuidados paliativos'"

- "Música. Artur Pizzaro toca a integral das sonatas de Mozart num piano de 1780"

- "Futebol feminino. A ambição e a luta pela profissionalização pela voz de três jogadoras da Liga BPI"

Negócios:

- "Governo quer poder usar excedentes para mais fins"

- "Perigos da IA geram nervosismo nas bolsas. Vem aí uma nova crise?"

- "Prémio para o Estado sair da REN foi maior do que para voltar"

- "Produção automóvel em Portugal vive o pior mês desde a crise dos chips"

- "Seis meses pagos a 100% e pais a partilhar mais. AR decide liderança parental"

- "Purever quer chegar a nove fábricas com aposta na Índia"

O Jornal Económico:

- "Empresas de cerâmica e cristal estão em risco de fechar"

- "Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales unem forças pela independência"

- "Guerra no Mar Vermelho ameaça 4% do petróleo do mundo"

- "Alertas de gigantes da IA lançam receios entre investidores"

- "Capitais europeias negoceiam sucessor de Largarde"

- "Produção na construção mantém crescimento"

- "Católica Porto SBE sobe 20 lugares nos mestrados"

- "Software. Criadora do PDF atinge os mil milhões de utilizadores"

- "Lei laboral volta à agenda política e ao Parlamento"

Record:

- "Benfica. Pavlidis no topo do mundo. Tem 14 golos em 11 jogos"

- "Benfica. A pensar no clássico. Marco mexe em Milão"

- "Sporting. Muitos erros. Como o leão consentiu o empate"

- "SAD opta pelo silêncio em relação à arbitragem"

- "FC Porto. Mestres da bola parada. Garantem 7 dos 16 golos esta época"

- "Arbitragem. PJ investiga mais clubes. Áudio revela que Hélder Malheiro sabia da nomeação 11 dias antes"

- "Liga. Sp. Braga 1-0 Estoril"

- "Rio Ave 3-3 Est. Amadora"

- "Moreirense 3-1 Marítimo"

O Jogo:

- "FC Porto. Froholdt acelera para o clássico"

- "Pietuszewski faz forcing e procura estar disponível"

- "Fofana deixa a seleção e privilegia o clube"

- "Benfica. Pavlidis no tipo da Europa"

- "Adidas para 120 milhões até 2033 e fica com o naming do Seixal"

- "Sporting. Os reis do desperdício"

- "João Simões jogou pelos bês e lembrou 'luta e resiliência'"

- "Braga-Estoril 1-0. Ao sabor de Wind"

- "Rio Ave-E. Amadora 3-3"

- "Moreirense-Marítimo 3-1"

A Bola:

- "Rui protege Gonçalo. Defesa debaixo de fogo após exibições menos conseguidas"

- "Quaresma e Ba na expectativa"

- "João Simões voltou cinco meses depois aos relvados"

- "Benfica. Cabeça em Milão... e no Dragão"

- "Circati, Sudakov e Lukebakio podem ser titulares amanhã. Bah ainda em dúvida"

- "'Vamos perceber melhor que Benfica teremos'. Luís Filipe"

- "Bruma no Aris"

- "Echeverri aprovado por Rúben Dias"

- "FC Porto. Renovação de Williams em análise"

- "Froholdt e Pietuszewski em contrarrelógio para o clássico frente ao Benfica"

- "Liga Portugal. 6ª jornada. Rio Ave-E- Amadora 3-3. Moreirense-Marítimo 3-1. SC Braga-Estoril 1-0"

- "Voleibol. Seleção Nacional com mais uma derrota (a quarta) no Europeu"