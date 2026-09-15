Escolas sem vagas, investigação à PJ, alívio fiscal e clássico Benfica-FC Porto dominam as manchetes
Público:
- "Escolas de Lisboa aumentam vagas para encaixar alunos sem vagas"
- "Carlos Cabreiro. Director da PJ investigado por abuso de poder"
- "Interior. Governo vai rever mapa de territórios de baixa intensidade"
- "Banca. BPP já admite pagar mais reembolsos a cinco mil credores"
- "Custos. Agricultura e pesca são reféns de combustíveis fósseis"
- "IA. China rejeita catastrofismo, mas pede 'barreira de segurança'"
- "Norte. Saída de mais de quatro mil camiões da VCI pode não aliviar tráfego"
- "Meia maratona do Porto. Calor, desmaios, dois internados e um atropelamento obrigam a mudar regras"
Correio da Manhã:
- "Governo devolve 16 euros por mês. Este ano com retroativos a janeiro"
- "IRS. Valor médio do alívio fiscal anunciado por Montenegro"
- "Novo ano letivo. Alunos com falta de vaga não sabem para onde vão"
- "Justiça abre inquérito a diretor nacional da PJ"
- "Compra de 13,7% da REN. Estado paga prémio de 59 milhões"
- "Caçados em Almada. Burlões enganam cientes da Meo"
- "Liga Europa. Euforia. 5500 benfiquistas invadem Milão"
- "Leão perde pontos. Rui Borges deixa escapar 16 jogos em que esteve a ganhar"
- "Trânsito. Quatro mil camiões fora do centro do Porto"
- "Leilão. Paquete 'Funchal' a caminho da sucata"
- "Trafaria. Mais uma lancha de droga apreendida"
- "Guerra na Ucrânia. Rússia ataca comboio de passageiros"
Jornal de Notícias:
- "Há cada vez mais câmaras a oferecer refeições aos alunos"
- "Privados vão fazer inspeções nos matadouros"
- "PSP em força na VCI para controlar camiões"
- "Norte. Termas crescem 70% num ano e chegam aos cem mil clientes"
- "Justiça. Ganhou mota em concurso, mas ficou sem ela por dar NIF da empresa"
- "Futebol. Pancada no peito fez de um enfermeiro do Salgueiros um herói"
- "Ministra atira descida do IVA dos combustíveis para Montenegro mas avisa com diretiva europeia"
- "Brasil. Fraude financeira gera crise na Justiça e contamina eleições"
Diário de Notícias:
- "A democracia está em declínio no mundo e Portugal não é exceção"
- "Educação. PS considera respostas do ministro insuficientes e não exclui CPI"
- "Crescimento. Portugal investe 100 milhões de euros na indústria do calçado e quer ser alternativa aos produtos da Ásia"
- "Guerra. Kiev cessa ataques a alvos energéticos se a Rússia fizer o mesmo"
- "Guerra no Médio Oriente. Houthis consolidam avanços, pressionam sauditas e dão cartas ao Irão"
- "Preço. Abastecimento global de petróleo pode cair até 4%"
- "Constantino Sakellarides. Ao fim de 47 anos, 'é justo dizer que o SNS está em cuidados paliativos'"
- "Música. Artur Pizzaro toca a integral das sonatas de Mozart num piano de 1780"
- "Futebol feminino. A ambição e a luta pela profissionalização pela voz de três jogadoras da Liga BPI"
Negócios:
- "Governo quer poder usar excedentes para mais fins"
- "Perigos da IA geram nervosismo nas bolsas. Vem aí uma nova crise?"
- "Prémio para o Estado sair da REN foi maior do que para voltar"
- "Produção automóvel em Portugal vive o pior mês desde a crise dos chips"
- "Seis meses pagos a 100% e pais a partilhar mais. AR decide liderança parental"
- "Purever quer chegar a nove fábricas com aposta na Índia"
O Jornal Económico:
- "Empresas de cerâmica e cristal estão em risco de fechar"
- "Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales unem forças pela independência"
- "Guerra no Mar Vermelho ameaça 4% do petróleo do mundo"
- "Alertas de gigantes da IA lançam receios entre investidores"
- "Capitais europeias negoceiam sucessor de Largarde"
- "Produção na construção mantém crescimento"
- "Católica Porto SBE sobe 20 lugares nos mestrados"
- "Software. Criadora do PDF atinge os mil milhões de utilizadores"
- "Lei laboral volta à agenda política e ao Parlamento"
Record:
- "Benfica. Pavlidis no topo do mundo. Tem 14 golos em 11 jogos"
- "Benfica. A pensar no clássico. Marco mexe em Milão"
- "Sporting. Muitos erros. Como o leão consentiu o empate"
- "SAD opta pelo silêncio em relação à arbitragem"
- "FC Porto. Mestres da bola parada. Garantem 7 dos 16 golos esta época"
- "Arbitragem. PJ investiga mais clubes. Áudio revela que Hélder Malheiro sabia da nomeação 11 dias antes"
- "Liga. Sp. Braga 1-0 Estoril"
- "Rio Ave 3-3 Est. Amadora"
- "Moreirense 3-1 Marítimo"
O Jogo:
- "FC Porto. Froholdt acelera para o clássico"
- "Pietuszewski faz forcing e procura estar disponível"
- "Fofana deixa a seleção e privilegia o clube"
- "Benfica. Pavlidis no tipo da Europa"
- "Adidas para 120 milhões até 2033 e fica com o naming do Seixal"
- "Sporting. Os reis do desperdício"
- "João Simões jogou pelos bês e lembrou 'luta e resiliência'"
- "Braga-Estoril 1-0. Ao sabor de Wind"
- "Rio Ave-E. Amadora 3-3"
- "Moreirense-Marítimo 3-1"
A Bola:
- "Rui protege Gonçalo. Defesa debaixo de fogo após exibições menos conseguidas"
- "Quaresma e Ba na expectativa"
- "João Simões voltou cinco meses depois aos relvados"
- "Benfica. Cabeça em Milão... e no Dragão"
- "Circati, Sudakov e Lukebakio podem ser titulares amanhã. Bah ainda em dúvida"
- "'Vamos perceber melhor que Benfica teremos'. Luís Filipe"
- "Bruma no Aris"
- "Echeverri aprovado por Rúben Dias"
- "FC Porto. Renovação de Williams em análise"
- "Froholdt e Pietuszewski em contrarrelógio para o clássico frente ao Benfica"
- "Liga Portugal. 6ª jornada. Rio Ave-E- Amadora 3-3. Moreirense-Marítimo 3-1. SC Braga-Estoril 1-0"
- "Voleibol. Seleção Nacional com mais uma derrota (a quarta) no Europeu"