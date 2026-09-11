Céu pouco nublado mas com possibilidade de aguaceiros na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que esta sexta-feira, dia 11 de Setembro, seja um dia de céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã. Há, no entanto, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até ao início da manhã.

Quanto ao vento, deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas.

No Funchal, o céu estará pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã. Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até ao início

da manhã. O vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 23/24ºC