Sinal de ‘perigo’ não afasta turistas da Ponta de São Jorge

Dezenas de turistas ignoram diariamente a sinalização de perigo e ultrapassam a barreira colocada no acesso à Ponta de São Jorge, atraídos por imagens e recomendações que circulam nas redes sociais.

O DIÁRIO esteve no local, falou com visitantes e constatou que o aviso existente não é suficiente para travar a procura de uma zona onde, nos últimos anos, pelo menos duas pessoas perderam a vida.

A Câmara Municipal de Santana rejeita recuperar o acesso, por considerar que estaria a incentivar a ida de mais pessoas a um local “extremamente perigoso”. “Não podemos ter um polícia atrás de cada turista”, afirma Dinarte Fernandes. Uma posição contestada por quem defende que o problema não está na vereda, mas no acesso final ao antigo cais. Nuno Cunha insiste que "o problema não se resolveu com a sinalética". Leia esta reportagem na edição de hoje do seu DIÁRIO.