Sara Madalena apresenta voto de congratulação por dois títulos europeus de João Pimenta Viveiros

A deputada do CDS-PP Madeira, Sara Madalena, apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira um Voto de Congratulação a João Lourenço Pimenta Viveiros, atleta do Ludens Clube de Machico, pela conquista de dois títulos europeus de Stand Up Paddle (SUP).

O jovem madeirense sagrou-se campeão europeu de SUP Sprint Júnior e de SUP Technical Júnior no Paddle Europe Stand Up Paddling Championships 2026, realizado em Agios Nikolaos, na ilha de Creta, na Grécia, onde representou a Selecção Nacional.

Para Sara Madalena, os resultados alcançados constituem "um motivo de enorme orgulho" para o atleta, a família, o Ludens Clube de Machico e a Madeira.

"Ao subir ao lugar mais alto do pódio, o João leva também o nome da nossa Região e de Portugal além-fronteiras", afirmou a deputada.

A parlamentar do CDS-PP destaca ainda o trabalho desenvolvido pelo movimento associativo e pelas estruturas que acompanham os atletas, sublinhando que as conquistas resultam de um esforço colectivo.

"Nenhuma medalha é conquistada sozinho. Por detrás destes dois títulos europeus estão muitas horas de treino, o trabalho dos treinadores, o apoio da família e o papel fundamental do clube e das estruturas desportivas que acompanham os nossos jovens", referiu.

João Pimenta Viveiros alcançou duas vitórias na categoria Júnior, nas disciplinas de SUP Sprint e SUP Technical, durante a participação no Campeonato da Europa.

Sara Madalena considera que o percurso do atleta evidencia também a importância do desporto de formação e da criação de condições para que os jovens madeirenses possam desenvolver o seu talento e competir a nível internacional.

"A Madeira tem jovens com talento e ambição, e cabe-nos reconhecer e valorizar os seus resultados. Estes títulos europeus mostram aquilo que é possível alcançar quando existe talento, trabalho, persistência e uma rede de apoio capaz de acompanhar os nossos atletas", afirmou.

A deputada destacou o contributo do Ludens Clube de Machico, da Associação Regional de Canoagem da Madeira e da Federação Portuguesa de Canoagem, bem como da equipa técnica e da família do atleta.

O Voto de Congratulação foi entregue na Assembleia Legislativa da Madeira, propondo que a iniciativa seja comunicada ao atleta, à família, ao Ludens Clube de Machico, à Associação Regional de Canoagem da Madeira e à Federação Portuguesa de Canoagem.