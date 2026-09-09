Mais de 16 comunidades levam culturas do mundo ao Jardim Municipal

A Associação Diáspora no Mundo (ADNM) promove no dia 11 de Setembro, sexta-feira, às 20 horas, no Auditório do Jardim Municipal do Funchal, ao VII Encontro 'Homenagem às Migrações', uma celebração da diversidade cultural que caracteriza a Madeira.

O evento vai reunir mais de 16 representações de comunidades estrangeiras residentes em terras portuguesas, num espectáculo que pretende dar voz às diferentes culturas através da música, da dança, das tradições e das expressões artísticas.

Entre os convidados estão Alebrije – Folclore Mexicano em Portugal, Patche Di Rima, da Guiné-Bissau, Roni de Melo, do Brasil, e a dupla internacional Sandra&Ricardo, acompanhada pelos seus músicos, entre outros grupos e artistas residentes em Portugal. Ao longo da noite estarão representados Brasil, Cuba, Venezuela, Egito, Inglaterra, República Dominicana, Guiné-Bissau, México, França, Chile, Argentina, África do Sul, Roménia, Espanha e Itália, numa verdadeira viagem cultural por diferentes partes do mundo.

O Encontro 'Homenagem às Migrações' é uma celebração da diversidade que diariamente enriquece a nossa Região. É um momento de encontro entre culturas, histórias e pessoas, que nos recorda que a diferença nos aproxima e que cada comunidade tem um contributo único para a construção de uma Madeira mais inclusiva, plural e solidária Lúcia Gomes, presidente da ADNM

Com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, o evento tem entrada livre e está aberto a toda a comunidade, convidando madeirenses, migrantes e visitantes a celebrar juntos a riqueza das diferentes culturas que hoje fazem parte da Região.

Apresentado pelo reconhecido Carlos Nené Pereira, com esta iniciativa, "a ADNM reafirma o seu compromisso com a valorização da diversidade cultural, a integração das comunidades migrantes e a promoção do diálogo intercultural, transformando o Funchal num verdadeiro ponto de encontro entre culturas".