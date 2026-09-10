Cultura madeirense em destaque no centro de Lisboa

A cultura, as tradições, a gastronomia e o artesanato da Madeira estão em destaque, a partir de hoje, no Jardim do Arco do Cego, junto ao Metro do Saldanha, em Lisboa, com o arranque do Festival da Madeira.

Promovido pela Junta de Freguesia de Avenidas Novas, o evento integra as comemorações dos 50 anos das autonomias das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e pretende aproximar a identidade e o património madeirenses da população da capital.

A inauguração está marcada para as 19h30 e dá início a uma programação diária que se prolonga até domingo, 20 de Setembro, entre as 12 e as 23 horas. Ao longo dos quatro dias, o festival propõe um espaço de encontro e partilha em torno das manifestações culturais e das tradições da Região.

"O Festival da Madeira é uma oportunidade para trazer até ao coração de Lisboa a cultura, as tradições e a identidade de uma Região que faz parte, de forma indissociável, da história e da diversidade cultural de Portugal", afirma Daniel Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas.

O autarca sublinha ainda o papel da cultura na aproximação entre territórios e comunidades, considerando que "é também através da Cultura e das Tradições que conseguimos criar pontes, aproximar pessoas e criar uma verdadeira coesão territorial".

Antes da abertura oficial do festival, o Jardim do Arco do Cego recebe, pelas 18h30, o encerramento do Festival de Jazz em Lisboa – Avenidas Hot Jazz, numa parceria entre a Junta de Freguesia de Avenidas Novas e o Hot Clube de Portugal. O momento conta com a actuação do Quinteto Guilherme Fradinho.

A sessão inclui ainda uma iniciativa de Desenho ao Vivo, que irá cruzar a música com as artes visuais. Um grupo de desenhadores acompanhará a actuação e registará, em tempo real, o que acontece em palco, transformando a música numa série de interpretações gráficas únicas.

A iniciativa pretende proporcionar ao público uma experiência que junta diferentes formas de expressão artística, permitindo acompanhar em simultâneo o concerto e o processo criativo dos participantes, entre arquitectos, artistas e pessoas com formação em Belas-Artes.