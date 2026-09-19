Nacional goleado em casa pelo Famalicão

O Nacional perdeu esta tarde com o Famalição, 0-4, em encontro da sétima jornada da I Liga que teve lugar no Estádio da Madeira. Uma derrota ‘pesada’ da equipa alvinegra que somou-se, assim, a quinta derrota consecutiva no presente campeonato. Ao intervalo, o Nacional já perdia por 0-3. Koutsias (6 e 40), Sorriso (13) marcaram os golos famalicenses. Na segunda parte, Sorriso (67) fixou o resultado final. O Nacional terminou o jogo reduzido a dez jogadores depois da expulsão de Matheus Dias, aos 77 minutos, por duplo amarelo. No final da partida a contestação dos sócios e adeptos do Nacional foi grande para com os jogadores e equipa técnica, treinador do Nacional, Alexandre Santos que somou a segunda derrota em outros tantos jogos pela formação alvinegra.