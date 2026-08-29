Trump anuncia grande acordo petrolífero com a Venezuela

O Presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos fecharam um acordo com a Venezuela para assumir o controlo de 65 mil milhões de barris das reservas de petróleo do país sul-americano.

Numa publicação nas redes sociais na sexta-feira, Trump realçou que o acordo foi negociado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth, e pela Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Os Estados Unidos da América acabam de fechar um acordo com a Venezuela sobre o maior acordo de petróleo da história mundial", escreveu o Presidente republicano.

"Esta transação histórica mais do que duplica as reservas de petróleo dos Estados Unidos, aumenta significativamente o nosso fornecimento de petróleo e reduzirá substancialmente os preços da gasolina para todos os americanos a longo prazo", acrescentou.

O anúncio do acordo surge quase nove meses depois de as Forças Armadas norte-americanas, sob ordens de Trump, terem realizado uma operação para capturar o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e levá-lo para os Estados Unidos para responder por acusações federais de narcoterrorismo e tráfico de droga.

Trump enfrenta uma pressão crescente para lidar com os elevados preços da gasolina, enquanto a guerra no Irão completa seis meses sem previsão de término.

As reservas estratégicas de petróleo norte-americanas caíram no início de agosto para menos de 300 milhões de barris, uma redução de mais de 100 milhões de barris desde o início de 2026.

Nos dias que se seguiram à deposição de Maduro, em janeiro, Trump sugeriu que as petrolíferas norte-americanas voltassem a explorar as reservas de petróleo da Venezuela.

Trump argumentou que a Venezuela roubou petróleo norte-americano quando o ex-presidente Hugo Chávez, na primeira década de 2000, nacionalizou centenas de ativos estrangeiros, incluindo os de empresas petrolíferas norte-americanas.

A Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, estimada em 303 mil milhões de barris de crude, o que representa cerca de 17% da oferta mundial, segundo a Administração de Informação Energética norte-americana.

Ao contrário de outras partes do mundo, onde os geólogos têm de procurar petróleo inexplorado, as reservas sob solo venezuelano estão em grande parte mapeadas e conhecidas, segundo os especialistas.

Mas, devido às fracas infraestruturas, o país produz apenas cerca de 1% do petróleo mundial.