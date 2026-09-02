CT da Lusa apela a intervenção de Aguiar-Branco sobre ameaças de deputado do Chega

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Lusa repudiou hoje as ameaças e insultos do deputado do Chega Pedro Frazão, apelando ao presidente da Assembleia da República para que tome uma posição perante uma "grave ameaça de um deputado eleito".

Num vídeo divulgado nas redes sociais, o deputado e vice-presidente da Direção Nacional do Chega, Pedro Frazão, insultou a integridade dos jornalistas da Lusa na elaboração de textos jornalísticos e ameaçou perseguir os profissionais, admitindo ainda, como ato político, o encerramento da agência.

Hoje, numa mensagem enviada ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, a CT da Lusa repudiou as ameaças e insultos e assegurou que "os profissionais da Lusa não se deixam intimidar", que são independentes, responsáveis e regidos por normas de deontologia, seriedade e rigor.

"Os jornalistas e os profissionais da Agência Lusa nunca foram, não são e nunca serão obedientes em relação a partidos políticos, religiões, grupos económicos, clubes desportivos, ou a qualquer ideologia", vincou.

A CT da Lusa disse ainda ao presidente da Assembleia da República que os jornalistas da Lusa vão continuar a defender sem medo o serviço público de notícias.

Neste contexto, a comissão pediu a Aguiar-Branco que tome uma posição perante o que considerou ser uma "grave ameaça de um deputado eleito" contra os jornalistas da Lusa.

Contactada, a Direção de Informação da Lusa não quis comentar o assunto.