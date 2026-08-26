Comunidade lusa precisa de acompanhamento face a dificuldades

A organização venezuelana Dividendo Voluntário para a Comunidade (DVC) alertou hoje que, dois meses após o duplo sismo de 24 de agosto, persistem as dificuldades da comunidade lusa em La Guaira, que precisa de ser acompanhada.

"Agradecemos e valorizamos o trabalho da comunidade portuguesa que tem estado presente, mas sobretudo por ser muito trabalhadora e, além disso, porque tem trabalhado em união com os venezuelanos. Essa comunidade precisa hoje de apoio, ajuda, mas, acima de tudo, que a acompanhemos no processo de recuperação", disse o presidente da DVC à Lusa.

Ramón Ostos, que também é diretor da KPMG na Venezuela, referiu que a comunidade em La Guaira, o estado mais afetado pelos sismos, se prepara para a reconstrução, que "tem de consistir em construir melhor" do que havia antes dos sismos.

"Esse é o desafio: o conceito de resiliência é como superar de maneira positiva uma situação tão trágica como aquela que vivemos. E, a comunidade portuguesa tem estado presente, sempre atenta à forma de como recuperar-se, mas, acima de tudo, olhando o futuro com otimismo, apesar da tragédia", disse.

Ramón Ostos vincou ainda que "o país tem de continuar em frente", tal como a comunidade, e que graças a esta "o crescimento vai acontecer" em La Guaira, mas também em toda a zona de Carayaca e El Junquito, onde existe uma grande comunidade portuguesa, sobretudo no setor agrícola.

"Trata-se de os acompanharmos nesse processo de recuperação, mas com uma visão otimista do que vamos recuperar e de que temos de fazer um trabalho conjunto", disse.

"Que nunca nos esqueçamos das nossas comunidades. E refiro-me a todas as comunidades e a todos os venezuelanos, bem como a toda a comunidade portuguesa, espanhola e italiana que vive no estado de La Guaira. (...) Por mais que a tragédia tenha deixado de ser notícia, as situações e a tragédia continuam lá, e devemos continuar a pensar nelas e estar atentos à forma como podemos continuar a apoiar e a ajudar", disse.

"É o melhor momento para trabalhar nessa coesão social de que sempre falámos e pensámos no nosso país", frisou Ostos, salientando a importância de "um país unido".

A DVC foi criada em 1958 pelo setor empresarial, centrada em apoiar a partilha do crescimento económico com as comunidades locais.

Nas décadas de 1970 e 1980, a DVC construiu mais de 280 escolas rurais na Venezuela, e hoje mantém programas de nutrição na primeira infância e criação de meios de subsistência, além da Aliança Prateada, para pessoas com mais de 55 anos, que promove a partilha de conhecimento, adiantou Ostos.

Em La Guaira, disse, a primeira fase da atenção consistiu na criação de centros de recolha, onde receberam mais de 104 toneladas de bens, 95% dos quais foram entregues em acampamentos temporários e à Caritas Venezuela, e depois em centros de distribuição, estando a fazer um recenseamento para identificar, em colaboração com as organizações Fé e Alegria e da Associação Venezuelana para a Educação Católica (AVEC), escolas seguras e que possam abrir em setembro, para iniciar o próximo ano escolar, disse.

"O censo inicial de que dispomos aponta para mais de 24 mil crianças e o que pretendemos, com as doações que recebemos do setor empresarial, é que possam regressar às aulas o mais rapidamente possível", disse.

O duplo sismo de 24 de agosto causou danos graves em infraestruturas, feridos e vítimas mortais em sete estados da Venezuela -Caracas, Miranda, Arágua, Carabobo, Lara, Yaracuy e La Guaira, este último o mais afetado.

Segundo o último balanço atualizado divulgado pelas autoridades, 6.509 pessoas faleceram e 226.696 pessoas foram assistidas nos hospitais depois dos sismos.

Entre os mortos, há pelo menos 138 portugueses e lusodescendentes.

Pelo menos 190 edifícios desabaram e as autoridades inspecionaram 60.785 habitações, das quais 11.001 foram consideradas de "alto risco" e cerca de 25.240 casas estão inabitáveis, tendo já sido removidas 600.790 toneladas de escombros.