PS questiona Governo sobre Pousada de Elvas e nova concessão das Pousadas de Portugal

O PS questionou o Governo sobre o futuro da Pousada de Elvas, distrito de Portalegre, que se encontra encerrada ao público, e exigiu uma clarificação sobre a nova concessão das Pousadas de Portugal.

As preocupações constam de uma pergunta entregue no parlamento e subscrita por oito deputados socialistas, entre os quais Luís Moreira Testa, eleito pelo círculo de Portalegre, sendo dirigida ao secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado.

Os deputados socialistas, na pergunta consultada hoje pela agência Lusa, afirmam querer apurar quais as diligências desenvolvidas pelo Governo, desde a aprovação de uma resolução na Assembleia da República, que recomendava a adoção de um conjunto de medidas para valorização da Pousada de Elvas, que foi a primeira em Portugal.

"Que contactos ou negociações foram promovidos junto do atual concessionário da rede das Pousadas de Portugal tendo em vista a reintegração da Pousada de Elvas na rede nacional", questionam.

Os oito deputados socialistas querem também apurar que medidas foram adotadas para "reconhecer, valorizar e salvaguardar" o património histórico e arquitetónico da Pousada de Elvas.

E "de que forma está a ser equacionada" a eventual reintegração da Pousada de Elvas na estratégia nacional de desenvolvimento do turismo cultural no interior é outra das questões.

"Com a manifestação do interesse de empresários locais, qual o enquadramento que o Governo admite como solução para a reabertura o mais rapidamente possível da Pousada de Elvas, sem que esta possa perder a sua matriz", perguntam também os parlamentares.

Os socialistas abordam igualmente a "proximidade do termo" da atual concessão da rede das Pousadas de Portugal, e reclamam informações sobre o ponto de situação do processo de preparação da nova concessão.

"Encontra-se já elaborado, ou em elaboração, o respetivo caderno de encargos", perguntam, acrescentando que, em caso afirmativo, quais são "as principais orientações estratégicas" que a tutela pretende consagrar.

Por último, o PS solicitou esclarecimentos do Governo sobre qal o calendário previsto para o lançamento do procedimento concursal da futura concessão da rede das Pousadas de Portugal e, quando estava avance, se vai contemplar a reintegração da antiga Pousada de Elvas nessa rede nacional.