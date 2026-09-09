Fernando Grilo questiona conclusões do estudo sobre viabilidade do ferry Madeira-continente

Fernando Grilo, especialista em gestão de projectos, planeamento estratégico e marketing de serviços de transporte marítimo, fez uma leitura crítica do estudo económico-financeiro sobre a viabilidade da ligação ferry entre a Madeira e o continente, considerando que as conclusões de inviabilidade dos seis cenários analisados devem ser interpretadas à luz dos pressupostos e da metodologia utilizados.

Na intervenção nas jornadas parlamentares do JPP dedicadas ao tema "Ferry e Continuidade Territorial", Fernando Grilo começou por considerar que o documento é de difícil leitura e não apresenta, de forma suficientemente clara, os pressupostos utilizados nas projecções. Criticou também o facto de várias estatísticas apresentadas não identificarem as respectivas fontes, dificultando, na sua perspectiva, uma análise aprofundada do relatório.

O especialista questionou ainda a correspondência entre o caderno de encargos definido pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e o estudo realizado pela consultora TIS, que teve um custo de 132 mil euros. Segundo afirmou, a encomenda previa uma análise integrada das dimensões técnica, económica, jurídica e logística, mas considera que o relatório divulgado não desenvolve suficientemente algumas destas componentes, nomeadamente a vertente técnica relacionada com o navio, as operações e os portos.

Para Fernando Grilo, a discussão não deve ficar limitada à realização de novos estudos. "Aquilo que é necessário é construir um projecto", defendeu, argumentando que uma operação desta natureza necessita de estar suficientemente consolidada para poder procurar financiamento e apoio junto de entidades públicas, privadas ou da União Europeia.

O especialista contestou igualmente algumas das opções metodológicas utilizadas para calcular a viabilidade económica. Sublinhou que a análise não deve considerar apenas o lucro empresarial ou as receitas directamente geradas pelo serviço, mas também os benefícios económicos indirectos, incluindo os efeitos na economia regional, no transporte e no ambiente.

Uma das principais críticas incidiu sobre o tratamento dado à carga, que, segundo Grilo, é apresentada no estudo como uma componente complementar da operação. O especialista considera esta abordagem desadequada face à experiência internacional e citou o mercado espanhol, onde afirmou que a carga representa entre 65% e 75% das receitas de determinados serviços de ferry.

Também questionou a utilização da experiência da operação realizada em 2018 e 2019 como base para projectar uma eventual ligação em 2026. Segundo explicou, os custos de navios, combustível, manutenção e capital sofreram alterações significativas, pelo que não considera adequado actualizar simplesmente os valores históricos para os aplicar à realidade actual.

Grilo salientou ainda que o operador que assegurou a ligação naquela altura já não existe e que os navios e modelos de negócio actualmente disponíveis são diferentes. Por isso, defendeu que uma nova análise deve partir das condições existentes no mercado e não reproduzir os pressupostos de uma operação realizada há vários anos.

O horizonte temporal utilizado no estudo foi igualmente criticado. Fernando Grilo considerou insuficiente uma análise limitada a cinco anos para avaliar um projecto desta natureza, defendendo uma perspectiva mais longa, compatível com as metodologias utilizadas na avaliação de grandes investimentos.

Outra área apontada como problemática foi o inquérito utilizado para estimar a procura. O especialista questionou a forma como a amostra foi seleccionada e o facto de o relatório, segundo afirmou, não apresentar de forma suficientemente clara as perguntas colocadas aos participantes. Considerou, por isso, que as previsões de procura ficam fragilizadas.

Na sua leitura, também não foi dada atenção suficiente aos potenciais utilizadores do serviço de carga. Para Grilo, não basta perguntar quantas pessoas ou empresas utilizariam actualmente o ferry, sendo necessário avaliar quantos novos utilizadores poderiam surgir precisamente porque essa alternativa passaria a existir.

Fernando Grilo contestou ainda a ideia de que a actual oferta marítima responda integralmente às necessidades da Região. Apontou a complexidade do actual transporte de mercadorias em navios porta-contentores, onde são movimentados diferentes tipos de carga, considerando que essa combinação pode tornar as operações mais demoradas e menos eficientes.

Apesar das críticas, a intervenção não se centrou apenas nas limitações do estudo, mas na necessidade de aprofundar a análise e transformar a ligação marítima numa proposta operacional concreta. Para Fernando Grilo, a decisão sobre o ferry deve assentar num projecto que defina claramente o navio, os custos, a carga, os passageiros, a logística, as receitas, os benefícios económicos e o modelo de financiamento.

A conclusão apresentada pelo especialista é, assim, que o resultado negativo dos seis cenários do estudo não deve encerrar a discussão sobre o ferry Madeira-continente. Na sua perspectiva, é necessário rever os pressupostos e avaliar as condições actuais do mercado antes de determinar definitivamente a viabilidade de uma nova ligação.