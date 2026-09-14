Fogo em Proença-a-Nova lavra com intensidade

O incêndio que deflagrou hoje às 16:05, em Alvito da Beira, no concelho de Proença-a-Nova, mobilizava, pelas 20:00, 404 operacionais, apoiados por 122 meios terrestres e um meio aéreo, segundo a Proteção Civil.

"O incêndio lavra com grande intensidade numa zona de povoamento florestal", disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa.

A mesma fonte adiantou que o fogo deflagrou cerca das 16:05, num povoamento florestal, próximo de Alvito da Beira, concelho de Proença-a-Nova e não há habitações em risco.

Por volta das 19:00, estavam nove meios aéreos no local.