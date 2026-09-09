Fogo na Nogueira reacendeu e obriga a reforço de meios

Um total de cinco viaturas e 14 elementos da corporação de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão, neste momento, a combater um incêndio nas imediações do Bairro da Nogueira, na freguesia da Camacha.

Incêndio na Nogueira mobiliza 14 bombeiros de três corporações Um incêndio na zona da Nogueira, na Camacha, mobilizou três corporações de bombeiros num total de quatro viaturas pesadas e 14 operacionais.

Trata-se de um reacendimento do fogo que deflagrou ontem à tarde e que tinha mobilizado três corporações. Mas, esta madrugada, pelas 5h50, foi dado o alerta que tinha voltado a levantar chamas.