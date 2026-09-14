Protecção Civil alerta para previsão meteorológica favorável a incêndios rurais

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou hoje a população para as condições favoráveis à ocorrência de incêndios rurais devido à previsão de continuação de tempo quente e seco e aumento da intensidade do vento.

O agravamento do perigo de incêndio, com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios rurais, bem como o aumento da dificuldade das ações de supressão, em particular nas regiões mais afetadas pelas condições meteorológicas adversas, são efeitos expectáveis da previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), alertou a autoridade em comunicado.

As previsões do IPMA apontam para a manutenção de tempo quente e seco, acompanhada de um aumento gradual da intensidade do vento, com temperaturas máximas superiores a 40 ºC no interior da região Sul e no vale do Tejo e humidade relativa do ar inferior a 30% no interior, com fraca recuperação durante a noite.

Está ainda previsto o aumento gradual da intensidade do vento no litoral oeste e nas terras altas do interior Norte e Centro e de Perigo de incêndio rural muito elevado a máximo, em especial no interior e no Algarve.

Como medidas preventivas, a ANEPC destacou que é proibido fazer queimadas extensivas e que, nos dias de perigo de incêndio muito elevado e máximo, não se pode fazer queima de amontoados e utilizar fogo para confecionar alimentos no espaço rural, exceto nos locais expressamente autorizados.

Nos dias de risco elevado e máximo também é proibido usar roçadoras, corta-matos e destroçadores, e fumigar ou desinfestar em apiários, exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas.

A adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, através da adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, é muito importante, referiu a ANEPC.