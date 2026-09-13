Benfica vence Gil Vicente após reviravolta
O Benfica manteve-se hoje a dois pontos do FC Porto, que vai defrontar na próxima jornada, ao vencer na receção ao Gil Vicente, por 3-1, com 'bis' de Pavlidis e um golo de Prestianni, na sexta ronda.
O avançado grego chegou aos oito golos no campeonato, com concretizações aos 29 e 88 minutos, este último na conversão de uma grande penalidade, antes de o argentino Prestianni assinar o 3-1, já nos descontos, aos 90+3, anulando a vantagem conseguida pela formação de Barcelos, aos sete minutos, por Héctor Hernández.
O Benfica conquistou a quinta vitória seguida, depois do empate 2-2 na estreia do campeonato na receção ao Académico de Viseu, sem público, e conta 16 pontos, menos dois do que o líder e campeão FC Porto, que defronta no próximo domingo, enquanto o Gil Vicente somou o terceiro jogo sem vencer, ocupando o nono posto, com sete.