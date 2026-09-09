SAD do Benfica com lucro de 19,1 milhões de euros

A SAD do Benfica teve um resultado líquido positivo de 19,1 milhões de euros (ME) na última temporada futebolística, apresentando lucro pela segunda época consecutiva, de acordo com o Relatório e Contas hoje divulgado.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os 'encarnados' revelam ter também um resultado operacional positivo pela segunda época consecutiva, com 32,4 ME, num valor que tem em conta as transações de atletas.

O Benfica teve igualmente o maior valor de sempre nas receitas de dia de jogo, com 45,2 ME, com um aumento de 36,3% nas receitas de bilhética na Liga dos Campeões, na qual os 'encarnados' caíram no play-off de acesso aos oitavos de final.

As receitas de televisão atingiram os 55,7 ME e 47,4 ME nas transferências de jogadores, embora o passivo das 'águias' tenha aumentado 8,2% para 513,9 ME, compensado pelo crescimento do ativo para 649,4 ME, que se explica sobretudo com o aumento do valor do plantel.

O Benfica apresenta uma dívida líquida de 184,9 ME, um descida de 6,1%, com o capital próprio a subir 16,5% para 135,5 ME.

Na última temporada, apesar de não ter sofrido derrotas, o Benfica acabou a I Liga na terceira posição, atrás do campeão FC Porto e do Sporting.