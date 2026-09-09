Benfica procura triunfo frente ao Moreirense em jogo em atraso

O Benfica visita hoje o Moreirense, em jogo em atraso da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, à procura de um triunfo que lhe permita reduzir distâncias para o líder e campeão FC Porto.

Os 'encarnados' entram em campo com 10 pontos, no quarto lugar, mas um triunfo junta-os ao Sporting, segundo, com 13, a apenas a dois do FC Porto, que soma um pleno de 15, com cinco triunfos noutros tantos jogos.

Depois do empate na estreia, frente ao Académico de Viseu (2-2), o Benfica venceu os três jogos seguintes no campeonato, tendo agora pela frente um Moreirense que apenas ganhou uma partida.

A formação de Moreira de Cónegos, que perdeu após reviravolta no último jogo, no terreno do FC Porto, é 13.ª, com quatro pontos, com um triunfo, um empate e duas derrotas.

O jogo entre o Moreirense e o Benfica está agendado para a 20:45, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

Programa e resultados da terceira jornada da I Liga:

- Sábado, 22 ago:

Marítimo - Académico de Viseu, 2-2

Estoril Praia - Rio Ave, 0-2

Sporting - Alverca, 3-1

- Domingo, 23 ago:

Vitória de Guimarães - Nacional, 1-0

Santa Clara - Famalicão, 1-0

FC Porto - Arouca, 2-0

- Segunda-feira, 24 ago:

Gil Vicente - Casa Pia, 2-0

- Quarta-feira, 09 set:

Moreirense - Benfica, 20:15

- Quinta-feira, 10 set:

Estrela Amadora - Sporting de Braga, 20:15