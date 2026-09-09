Chega diz não ter medo de Luís Neves e exige respostas no Parlamento

O deputado do Chega (CH) na Assembleia da República, Francisco Gomes, afirmou que o partido "não tem medo nenhum de Luís Neves" e que continuará a exigir esclarecimentos sobre as matérias que considera permanecerem por explicar em torno do ministro da Administração Interna. A declaração foi feita durante o debate da moção de censura no Parlamento.

Dirigindo-se ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, o parlamentar defendeu que não cabe a Luís Neves decidir quando presta esclarecimentos, uma vez que compete à Assembleia da República exercer funções de fiscalização sobre a actividade do Governo e exigir responsabilidades aos seus membros.

"Luís Neves pode fugir, pode invocar a sua honra, pode fazer-se de vítima e pode anunciar que vai combater o CHEGA. A nossa resposta é muito simples. Aqui estamos nós. Somos sessenta deputados e ninguém tem medo dele. Ninguém", afirmou, convicto, Francisco Gomes.

Durante a intervenção, o deputado enumerou várias matérias que, na perspectiva do CH, continuam a justificar esclarecimentos, incluindo questões relacionadas com a declaração de rendimentos, bitcoins, armas desaparecidas, obras particulares e a utilização de uma viatura apreendida. Francisco Gomes considerou que permanecem "demasiadas perguntas sem resposta".

"Os portugueses não são burros. Não aceitam que trinta anos de serviço sejam apresentados como uma espécie de certificado automático de imunidade perante qualquer suspeita ou escrutínio", afirmou, acrescentando que, quanto maior for o número de questões por esclarecer, maior será a obrigação de prestar esclarecimentos.

Francisco Gomes questionou ainda Luís Montenegro sobre as questões levantadas em torno de obras realizadas na residência de Luís Neves por uma empresa que, segundo afirmou no debate, recebeu contratos da Polícia Judiciária. O deputado referiu também a utilização de uma viatura de gama alta que teria sido apreendida a um traficante.

Para o parlamentar do CH, a moção de censura constituiu igualmente uma oportunidade para confrontar o Governo com estas matérias e reafirmar que o partido continuará a exigir respostas.

"Luís Neves pode ter quem o proteja e quem tenha medo de o enfrentar. O CHEGA não tem. Não nos calamos, não recuamos e não temos medo. Enquanto houver perguntas por responder, estaremos aqui para as fazer, por muito incómodas que sejam", concluiu Francisco Gomes.