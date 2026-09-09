Avião de Zelensky quase atingido por drone na Moldova
O avião que transportava o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, da Moldova para Oslo, onde assistiu ao funeral do rei Haroldo V da Noruega, quase foi atingido por um drone, declarou hoje à noite o primeiro-ministro norueguês.
"O avião dele quase foi atingido por um drone durante a descolagem na Moldova. Esta é a realidade em que ele vive", afirmou Jonas Gahr Store à televisão pública norueguesa NRK, sem fornecer mais pormenores sobre o incidente.
Volodymyr Zelensky chegou a Oslo na terça-feira à noite, para hoje estar presente nas exéquias do rei Haroldo V, que morreu a 28 de agosto, aos 89 anos.
Durante a sua curta estada na capital norueguesa, Zelensky reuniu-se com o primeiro-ministro e também com os ministros das Finanças, Jens Stoltenberg, e dos Negócios Estrangeiros, Espen Barth Eide, para falar sobre a ajuda militar à Ucrânia, em especial sobre o apoio à defesa antiaérea, e civil, fornecido pela Noruega ao seu país.
Após ter-se juntado a numerosos dignitários estrangeiros nas cerimónias fúnebres do monarca falecido, Zelensky abandonou a Noruega rumo ao Canadá, disse ainda Store à NRK.