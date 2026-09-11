Israel diz ter matado três membros do Hamas, incluindo um comandante

Israel anunciou hoje a morte de um alegado "comandante" do braço armado do Hamas, as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, e de outros dois membros do grupo num bombardeamento realizado na quinta-feira no sul da Faixa de Gaza.

"Num bombardeamento de precisão realizado na noite de quinta-feira, as Forças de Defesa de Israel (FDI) e o Shin Bet [serviço de segurança interno] eliminaram, na zona de Khan Yonis, Muhamad Yazuri, que era comandante da Brigada Khan Yunis do braço militar do Hamas na Faixa" de Gaza, adiantou o Exército israelita num comunicado.

O comunicado referiu ainda que Yazuri "era responsável por gerir as atividades dos terroristas da brigada e por dirigir as suas ações na preparação e execução de planos contra as FDI e o Estado de Israel", indicou o comunicado.

O exército de Israel indicou ainda que o ataque também matou Hudaifa Mamar, "comandante de companhia", e Muhamad Bahjat Rachi, "outro terrorista da ala militar do Hamas".

O grupo islamista palestiniano ainda não se pronunciou sobre o ataque, realizado apesar do cessar-fogo acordado em outubro de 2025, com base na proposta apresentada pelos Estados Unidos para o futuro do enclave.

Durante este período, cerca de 1.360 palestinianos morreram em ataques de Israel, segundo as autoridades de Gaza, que elevam para 73.670 o número total de mortos desde o início da ofensiva israelita, desencadeada pelos ataques de 07 de outubro de 2023.