Fusão nuclear: a promessa energética que pode mudar o mundo

Durante décadas, a fusão nuclear pareceu uma promessa distante: produzir energia limpa, abundante e segura, reproduzindo na Terra o processo que alimenta o Sol e as estrelas. Ao visitar o ITER, no sul de França, a convite do Bastonário da Ordem dos Engenheiros e da sua congénere francesa, essa promessa ganhou escala, aço, tecnologia e uma dimensão humana impressionante.

O ITER, sigla de International Thermonuclear Experimental Reactor — palavra que também significa “caminho” em latim — é um passo decisivo para avaliar se a fusão pode aproximar-se das futuras centrais de energia. Reúne 34 nações para construir o maior reator experimental de fusão do mundo, um tokamak, e demonstrar a viabilidade desta fonte em larga escala e sem carbono.

Para alcançar a fusão deutério-trítio em laboratório, são necessárias temperaturas de 150 000 000 °C, cerca de 10 vezes superiores às do núcleo do Sol.

No ITER, o plasma será confinado por campos magnéticos extremamente intensos. Com cerca de 23 mil toneladas, perto de um milhão de componentes e mais de dez milhões de peças, a máquina procura mostrar que 50 MW de aquecimento externo podem gerar 500 MW de potência de fusão. É, por isso, um dos maiores desafios de engenharia alguma vez enfrentados.

Na fusão, núcleos leves, como o deutério e o trítio, juntam-se e libertam energia, produzindo sobretudo hélio. Na fissão acontece o inverso: núcleos pesados dividem-se, originando resíduos radioativos de longa duração. Por isso, a fusão é vista como alternativa mais limpa, embora tecnicamente exigente.

Num mundo que procura reduzir emissões e responder a uma procura energética crescente, tornam-se indispensáveis soluções sustentáveis, competitivas e com baixo teor em carbono. As renováveis serão essenciais, mas precisarão de redes mais robustas, armazenamento e fontes estáveis de produção.

Sem retirar mérito aos programas espaciais, a fusão nuclear parece-me hoje uma das apostas mais relevantes para o futuro da humanidade: dominar esta tecnologia poderá transformar diretamente a forma como produzimos a energia que sustenta a nossa civilização.

Quem chegar mais longe na fusão estará também a desenvolver competências estratégicas em materiais avançados, supercondutividade, robótica, eletrónica de potência e ciência de dados. Mais do que um projeto científico, é um investimento em conhecimento, competitividade e soberania tecnológica.

Depois de visitar o ITER, saí com a convicção de que a fusão continua a ser um desafio enorme, mas deixou de ser apenas uma visão distante. Pela primeira vez, vi uma resposta concreta a uma das questões mais importantes do nosso tempo: como garantir energia abundante e sustentável para as próximas gerações.

Na Região, onde a insularidade e a dependência energética continuam a ser desafios estruturais, esta visita reforçou a minha convicção de que o longo prazo não se constrói fechando portas à inovação. Seja através da fusão nuclear, dos micro-reatores de fissão ou de outras tecnologias emergentes, o importante é garantir que a Região mantém a capacidade de avaliar, compreender e aproveitar as soluções que poderão moldar o sistema energético na segunda metade do século.