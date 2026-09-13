Autoridades indonésias anunciam resgate de 102 pessoas após naufrágio de ferry

Uma pessoa morreu e 102 foram resgatadas após o naufrágio de um ferry que ligava a ilha indonésia de Java à de Bornéu, durante condições meteorológicas adversas, anunciaram hoje as equipas de socorro.

"Podemos anunciar que o número total de passageiros resgatados é de 103 pessoas", indicou o chefe local das equipas de socorro, I Putu Sudayana, citado pela AFP.

Uma das vítimas resgatadas faleceu, precisou o mesmo responsável aos jornalistas na cidade portuária de Banjarmasin, na ilha de Bornéu, para onde o navio se dirigia.

A estação de televisão indonésia Kompas TV tem estado a divulgar imagens da operação de socorro em que se avistam vários pequenos barcos salva-vidas com pessoas a bordo, na eventual zona do naufrágio.

As autoridades da Indonésia informaram esta manhã que perderam o contacto durante a madrugada com um navio de passageiros que transportava 243 pessoas numa rota pelo mar de Java e que se encontrava a sul da ilha de Bornéu.

A Agência Nacional de Busca e Salvamento (Basarnas) indicou através de num comunicado que o ferry "Virgo Transport 8", que fazia a rota entre as cidades de Surabaya, na ilha de Java, e Banjarmasin, no sul de Bornéu, deixou de transmitir a sua posição por volta da 01:00, hora local (18:00 de sábado em Lisboa).

De acordo com o relatório preliminar da agência de salvamento, durante o último contacto, a tripulação informou que a embarcação enfrentava "condições meteorológicas adversas" e as últimas coordenadas situam o navio a cerca de 80 milhas náuticas a sudoeste da localidade de Basirih, em Banjarmasin, no sul de Bornéu.

Seguiam a bordo 243 pessoas, de acordo com o número atualizado pela Basarnas - que começou por referir 240 pessoas.

A Basarnas mobilizou várias embarcações para a operação de busca e salvamento, que foram dificultadas por ondas que, em alguns casos, atingem 2,5 metros de altura, segundo a mesma fonte.

"É extremamente arriscado para as embarcações. Até mesmo o nosso navio da Basarnas, com 40 metros de comprimento, está em grande perigo", sublinhou Sudayana.

Segundo o chefe local das equipas de socorro, o capitão do ferry comunicou durante a noite à sua companhia que o navio "estava a inclinar-se".

Os acidentes marítimos são comuns na Indonésia devido a infraestruturas precárias, sobrecarga de passageiros e mercadorias, cumprimento pouco rigoroso das normas de segurança e condições meteorológicas adversas.

O barco é um dos principais meios de transporte no arquipélago indonésio, composto por mais de 17.000 ilhas e com uma população de mais de 270 milhões de habitantes.

Em 2018, mais de 150 pessoas morreram afogadas quando um ferry naufragou num dos lagos mais profundos do mundo, na ilha de Sumatra, num dos piores acidentes deste tipo na história recente do país.