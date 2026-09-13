Urnas na Suécia abriram para as eleições legislativas

As urnas abriram hoje às 08:00 na Suécia para umas eleições legislativas que prometem ser muito disputadas, com a possibilidade de um regresso da esquerda ao poder ou a entrada, pela primeira vez, da extrema-direita no governo.

Esta eleição disputa-se entre, de um lado, o bloco de centro-esquerda, liderado pela social-democrata Magdalena Andersson, efémera dirigente (2021-2022) e, do outro, Ulf Kristersson, atual primeiro-ministro que espera manter-se no poder com a sua coligação de direita, apoiada pela extrema-direita.

Em caso de vitória, Kristersson prometeu cargos ministeriais a membros da extrema-direita.

Durante vários meses, a coligação governamental, formada em 2022, era considerada perdedora em relação ao bloco de esquerda.

Mas as sondagens mais recentes mostraram que aquela diferença diminuiu consideravelmente.

As urnas fecham às 20:00 (19:00 em Lisboa), horário em que são esperadas duas sondagens à boca das urnas. Resultados parciais mais confiáveis estarão disponíveis algumas horas depois.

Cerca de oito milhões de eleitores são convocados às urnas, e mais de metade já votou antecipadamente.