Carril na linha onde se deu acidente ferroviário em França

Um pedaço de carril de 300 quilogramas foi encontrado na linha férrea onde na sexta-feira descarrilou um comboio no norte de França, reforçando a hipótese de "ato malicioso", mas o Ministério Público afasta para já a hipótese.

O pedaço de carril sobre a linha de comboio é considerado a possível causa do descarrilamento na sexta-feira do comboio que viajava entre as cidades de Rouen e Caen, que fez 44 feridos, um em estado grave mas fora de perigo.

Enquanto a investigação aponta para um ato malicioso -- termo jurídico em França que abrange desde a sabotagem ao vandalismo --, o presidente da região da Normandia, onde ocorreu o acidente, Hervé Morin, falou de "uma barra de ferro com cerca de 300 quilogramas" e afirmou que ela "não foi lá parar por acaso".

"O que eu quero é que tenhamos um processo legal extremamente rigoroso para que possamos descobrir quem é o responsável por este ato, se for esse o caso", disse ao jornal Ouest France.

No entanto o Ministério Público francês afastou, "nesta fase" da investigação, que o acidente ferroviário tenha sido um ataque terrorista, como alegaram algumas figuras políticas, ou mesmo doloso.

"Neste momento, não há provas que sugiram um ato 'doloso' cometido com a intenção deliberada de descarrilar o comboio, muito menos um 'ataque terrorista'", afirmou o procurador de Rouen, Sébastien Gallois.

Algumas figuras políticas falaram em ataque terrorista, incluindo o presidente da Câmara de Nice, Éric Ciotti, aliado do partido de extrema-direita de Marine Le Pen.

Sébastien Gallois afirmou que "a caixa negra do comboio foi apreendida" e explicou que foi chamado um perito forense para esclarecer as circunstâncias do acidente.

🚨🇫🇷 A French train has DERAILED in Normandy.



44 people were injured...1 critically.



There were 180 passengers inside.



An unidentified object reportedly caused the accident.



An investigation is underway to confirm the cause of the derailment.



What was on those tracks?… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 11, 2026

O maquinista do comboio testou negativo em todos os exames toxicológicos a que foi submetido.

O descarrilamento do comboio regional, que transportava 186 passageiros, ocorreu na Normandia, no município de Cléon (Seine-Maritime) na sexta-feira por volta das 19:45.

No total, 44 pessoas ficaram feridas, incluindo uma jovem que foi retirada "em estado crítico", e importantes meios de socorro foram mobilizados, incluindo 130 bombeiros, cinco equipas médicas e 80 veículos.