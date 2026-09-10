Vários mortos em acidente com autocarro turístico na Suíça

Várias pessoas morreram hoje e outras ficaram feridas num acidente que envolveu um autocarro de turismo no leste da Suíça, adiantou a polícia local.

O acidente ocorreu entre as localidades de Susch e Zernez, no cantão dos Grisões, no extremo leste do país.

"Várias pessoas perderam a vida no acidente com o autocarro (...) Outras também ficaram feridas", anunciou a polícia do cantão na rede social X, sem adiantar mais pormenores sobre as circunstâncias do acidente ou a nacionalidade das vítimas.

Imagens divulgadas pelos meios de comunicação social locais mostram várias equipas de resgate a trabalhar em redor do autocarro, que tombou de lado num nível abaixo da pista, e helicópteros estacionados nas proximidades.

A polícia confirmou que "vários serviços de socorro" estavam a atuar no local.

Segundo a imprensa suíça, o autocarro pertence à empresa de turismo neerlandesa Oad, que oferece viagens por toda a Europa.

Zernez é a porta de entrada para o Parque Nacional Suíço, uma vasta área alpina muito preservada, com cerca de 170 quilómetros quadrados, que alberga mais de 100 quilómetros de percursos pedestres no vale da Engadina.