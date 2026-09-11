Marcos Freitas e Tiago Apolónia 'caem' nos quartos de final no WTT Contender de Panagyurishte
Marcos Freitas e Tiago Apolónia foram hoje eliminados nos quartos de final de pares masculinos do WTT Contender de ténis de mesa de Panagyurishte, na Bulgária, ao perderem com os franceses Florian Bourrassaud e Esteban Dorr.
O par português, que na quinta-feira tinha garantido a passagem aos quartos de final ao vencer o porto-riquenho Angel Naranjo e o sueco Martin Friis, ambos provenientes da qualificação, por 3-1, não conseguiu superar os primeiros cabeças de série.
Marcos Freitas e Tiago Apolónia perderam com Bourrassaud e Dorr por 3-1, pelos parciais de 11-5, 10-12, 13-11 e 14-12.
Na quinta-feira, nos singulares, Marco Freitas, 67.º do ranking mundial, tinha sido eliminado na primeira ronda pelo japonês Ryuusei Kawakami, 96.º, por 3-2, enquanto Tiago Apolónia, 79.º, perdeu por 3-1 com o francês Thibaut Poret, (20.º)
No quadro feminino, Fu Yu, 83.ª do mundo, foi afastada pela taiwanesa Huang Yu-Jie, 47.ª, por 3-2.
Antoine Doyen, eliminado na qualificação de singulares, também não conseguiu avançar em pares, ao lado do finlandês Alex Naumi, após a derrota na estreia frente aos sauditas Ali Alkhadrawi e Abdulaziz Bu Shulaybi, por 3-0.